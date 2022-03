Desio - Le Farfalle e le individualiste azzurre al "Trofeo Città di Desio" con il bilaterale Italia-Francia 30 Marzo 2022

Volano Farfalle al PalaBanco di Desio! Tornano in pedana le azzurre della Squadra Nazionale e le individualiste senior e junior, in uno degli appuntamenti classici nella stagione agonistica di Ginnastica Ritmica. La data cerchiata sul calendario è venerdì 1° aprile, orario di inizio alle 20:00, quando nell’impianto di Largo Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena l’ottava edizione del Trofeo Città di Desio, con l’organizzazione della società locale della San Giorgio ’79 e del Comitato Regionale Lombardia presieduto da Oreste De Faveri, che vedrà sfidarsi in un bilaterale l’Italia e la Francia.

Grande attesa per ammirare i nuovi esercizi con i 5 cerchi e 3 nastri e 2 palle delle Farfalle azzurre, in preparazione per i prossimi appuntamenti internazionali, ideati dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, coadiuvata dallo staff dell’Accademia di Desio. Una bella occasione per esibirsi davanti al loro pubblico per le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, per l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Alessia Russo e per le più giovani Maria Zaffagnini, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori e Serena Ottaviani.

La competizione, però, vedrà protagoniste anche le individualiste della Nazionale. Ci saranno Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, entrambe nel Gruppo Sportivo di Vigna di Valle, la ginnasta delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, appena tornata dalla World Cup di Atene con un carico di medaglie, Sofia Maffeis della Polisportiva Varese, Eleonora Tagliabue della San Giorgio ’79, Viola Sella della Forza e Coraggio di Milano e Nicole Tammaro della Ginnastica Rimini. Il team junior, infine, sarà formato dalle giovani individualiste Tara Dragas e Isabelle Tavano dell’Udinese, Giorgia Galli del club brianzolo che ospita la gara e Alice Taglietti della PGS Auxilium di Genova. La delegazione italiana, guidata dal vicepresidente vicario Valter Peroni, sarà formata inoltre dalla Team Manager Paola Porfiri, dalla Responsabile Nazionale delle individualiste Elena Aliprandi, dalle tecniche Julieta Cantaluppi, Stefania Fogliata, Spela Dragas, Irina Roudaia, Daniela Vergani e Nani Londaridze, dalle componenti dello staff dell’Accademia Internazionale Olga Tishina, Camilla Patriarca e la coreografa Federica Bagnera e dalle ufficiali di gara Stefania Turbessi, Referente Nazionale di giuria, Emanuela Agnolucci, Laura Lazzaroni, Maria Isabella Zunino Reggio e Marta Pagnini. Presenti, inoltre, i fisioterapisti della Nazionale Carlotta Mauri e Simone Gallo, il medico Silvio Sala e il segretario di gara Alberto Marelli.

Il bilaterale sarà aperto al pubblico, i biglietti saranno messi in vendita direttamente all'entrata del PalaBanco, nel giorno della gara, a partire dalle ore 18:00 e fino a esaurimento dei 6 mila posti disponibili (per una capienza al 100% come da nuova normativa). La competizione non sarà trasmessa in diretta televisiva, a tutela del lavoro della Squadra Nazionale azzurra, che sta perfezionando il proprio programma di gara, in attesa dell'esordio ufficiale in una delle prossime tappe di Coppa del Mondo 2022, quando potremmo ammirare le Farfalle anche sul piccolo schemo.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE