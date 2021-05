Bucarest - Milena Baldassarri e la Squadra junior impegnate nel Torneo Internazionale "Irina Deleanu Cup" 21 Maggio 2021

Si rinnova il tradizionale appuntamento con la “Irina Deleanu Cup”, l’incontro internazionale di Ginnastica Ritmica, giunto alla sua 20esima edizione, in scena questo weekend a Bucarest in Romania. Al National Sports Complex “Polyvalent Hall” scenderà in pedana, convocate dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, l’individualista azzurra Milena Baldassarri, aviere dell’Aeronautica Militare e capitano della Ginnastica Faber Fabriano, insieme alla Squadra Nazionale junior, plasmata da Julieta Cantaluppi e Laura Zacchilli. Milena torna a gareggiare in campo internazionale dopo le prove nelle due World Cup di Sofia e di Baku; l’incontro internazionale in Romania sarà l’occasione di rodare il programma dei suoi esercizi in vista del Campionato Europeo che si terrà a Varna, in Bulgaria, dal 7 al 13 giugno. Anche la Squadretta farà le prove generali, nel confronto con le pari età, prima della rassegna continentale: il gruppo d’insieme azzurro è composto da Chiara Badii (Falciai Arezzo), Alice Capozucco (Armonia d’Abruzzo), Lorjen D’Ambrogio (Ginnastica Fabriano), Martina Lamberti (Polimnia Ritmica Romana), Gaia Pozzi (San Giorgio ’79 Desio) e Viola Sella (Forza e Coraggio di Milano). A guidare la delegazione azzurra a Bucarest c’è Marta Pagnini, anche ufficiale di gara, che ritroveremo come commento tecnico per il grande appuntamento con la World Cup di Pesaro, in programma dal 28 al 30 maggio alla Vitrifrigo, con le finali di specialità in diretta la domenica su La7.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE