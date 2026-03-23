Prosegue il Campionato Nazionale Silver di Teamgym: i risultati della 2ª giornata nelle 4 Zone Tecniche 23 Marzo 2026

Dopo l’esordio stagionale a metà febbraio, prosegue il Campionato Nazionale Silver di Teamgym con la 2ª giornata nelle 4 Zone Tecniche, che segna un ulteriore incremento in termini di partecipazione in tutta Italia.

La ZT1 è andata in scena a Genova, con la collaborazione della Società Accademia di Ginnastica Serrà Riccò e la partecipazione delle società provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Protagoniste della ZT2 sono state le affiliate FGI provenienti dal Friuli Venezia Giulia e Veneto, con l’organizzazione del club Dinamic Gym a Gorizia.

La manifestazione della ZT3 è stata messa in piedi grazie all’impegno della ASD Team Anni Verdi a Voghera, con la partecipazione delle società provenienti dall’Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.

Infine, a Monterotondo, alle porte di Roma, si è tenuta la competizione valida per la ZT4: si sono sfidate le compagini di Lazio e Puglia, con la collaborazione del Centro Ginnastica Monterotondo.

Ottimo il bilancio tecnico e di partecipazione, per la sezione guidata dalla D.T.N. Ornella Padovan, che ha visto la partecipazione di più di 700 atleti di 29 società con 128 rappresentative, suddivise nei quattro livelli di gara, tra Team e MiniTeam. Il prossimo appuntamento il programma è con le Finali del Campionato, in scena a Lignano Sabbiadoro dal 31 maggio al 2 giugno.

Al seguente link potete trovare le classifiche complete (CLICCA QUI).