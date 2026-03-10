Roma - Facci accoglie in sede il presidente della federazione tedesca Alfons Hölzl: "La sintonia con la DTB è molto forte! 10 Marzo 2026

Un confronto diretto sulle prospettive della Ginnastica europea, sulle possibili sinergie tra federazioni e sulla crescita del movimento a livello internazionale: è questo il cuore dell’incontro tenutosi tra il presidente della ginnastica italiana, Andrea Facci, e il collega di quella tedesca, Alfons Hölzl.

Tra i due sono stati affrontati diversi argomenti di interesse comune: dalla crescita dei settori giovanili alla condivisione di modelli organizzativi e tecnici, fino alle possibili iniziative congiunte tra Italia e Germania. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive future del movimento ginnico europeo, in un contesto internazionale sempre più orientato alla cooperazione tra federazioni, per favorire lo sviluppo tecnico, la promozione della disciplina e il rafforzamento delle competizioni.

Il massimo dirigente della FGI ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo costante con le altre realtà federali: “Il confronto con le Federazioni amiche rappresenta un’opportunità preziosa per condividere esperienze, buone pratiche e visioni strategiche. Sono particolarmente contento di aver immaginato con l’omologo tedesco importanti collaborazioni dirette. L’amicizia politica e ginnica tra i nostri Paesi è forte e siamo molto contenti di questo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente DTB, Hölzl, che ha ribadito il valore del rapporto tra la ginnastica italiana e quella della Germania, due realtà storicamente protagoniste nel panorama europeo. Il dialogo presso la sede di Viale Tiziano, a Roma, con il numero uno della Deutscher Turner-Bund - che ha fatto visita anche alla palestra nel CPO "Giulio Onesti" all'Acqua Acetosa - conferma la volontà del nostro Ente di rafforzare il proprio ruolo nel contesto estero, promuovendo relazioni istituzionali sempre più solide e favorendo progetti condivisi capaci di contribuire allo sviluppo della ginnastica a tutti i livelli.