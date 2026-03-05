Milano - Giulia Ghiretti e Lorenzo Bonicelli inaugurano la nuova piscina dell’Unità Spinale del Niguarda. E Bonni domani porterà la fiaccola paralimpica a Verona 05 Marzo 2026

Ieri, all’Ospedale Niguarda di Milano, è stata inaugurata la nuova piscina dell’Unità Spinale, struttura di riferimento per la presa in carico delle persone con lesioni midollari. Ospite d’onore dell’evento il nostro Lorenzo Bonicelli, ricoverato presso la struttura d’eccellenza meneghina dall’infortunio alle Universiadi di Essen, dello scorso luglio. “Sono circondato, purtroppo, da persone che hanno storie difficili, storie di traumi, di dolore ma qui, nonostante tutto, vedo speranza e voglia di rivincita – ha detto Bonni nel suo discorso, di fronte a tantissimi giornalisti - Grazie alle persone straordinarie che ci dedicano quotidianamente la loro vita, che ci fanno sentire tutti parte di una grande squadra, quella dell’Unita Spinale Unipolare. Io sono nato atleta, mi sento tuttora un atleta e nel mio futuro continuo a vedermi come un atleta. Al momento sto affrontando il mio percorso di riabilitazione, devo ancora trovare quella che sarà la mia futura strada, ma quando si è cresciuti con la voglia di superare sempre i propri limiti, come ho fatto io per ventitré anni, non si può più cambiare mentalità. Sono abituato a superare ogni tipo di ostacolo, vi faro sapere, spero molto presto, quali nuove sfide proverò a lanciare a me stesso. Intanto ringrazio il prof. Spinelli e il suo staff che mi sono accanto”. Insieme al campione lecchese c’era anche Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di Nuoto ed ex atleta di Trampolino Elastico, un’altra grande amica della ginnastica italiana, presente anche come madrina all’ultima edizione del Grand Prix a Reggio Emilia.La nuova piscina consentirà di potenziare l’idrokinesiterapia, fondamentale nei percorsi di recupero funzionale e autonomia. La cerimonia si è conclusa con il simbolico primo tuffo proprio di Giulia, medaglia d’oro a Parigi 2024. A bordo vasca erano presenti il presidente della commissione medica FGI, Andrea Ferretti, il direttore generale di Niguarda, Alberto Zoli, il Chief Medical Officer di Milano Cortina 2026, Giuseppe Massazza, il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Pierangelo Santelli e la vicepresidente Coni Lombardia, Carola Mangiarotti. Tra gli sportivi protagonisti anche Andrea Liverani, Rachael Watson e Gabriele Gerevini, che hanno portato la propria testimonianza sul valore dello sport come strumento di inclusione e rinascita. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per annunciare la presenza di una postazione dell’Unità Spinale all’Arena Santa Giulia durante il periodo paralimpico: “Con questa inaugurazione – ha dichiarato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia – rafforziamo un presidio di eccellenza della sanità lombarda in un momento particolarmente significativo, l’avvio delle Paralimpiadi". E a tal proposito, la notizia è ormai ufficiale: Lorenzo sarà uno dei tedofori alla Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano-Cortina, in programma domani, all’Arena di Verona. Il ginnasta della Ghislanzoni GAL percorrerà duecento metri in carrozzina, con al suo fianco l’onnipresente Lisa Righamonti, la sua fidanzata, dalle 16.30 in via dei Mille. Un momento davvero emozionante, perché in quella fiamma brucerà l’enorme passione di Bonni per lo sport e il calore dell’affetto che lo circonda, nell’ambiente della ginnastica e non solo.

Foto Lombardia Notizie