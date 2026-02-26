Astana – La ritmica azzurra guarda a Est: le convocazioni ufficiali per l’ALEM Cup 26 Febbraio 2026

Il calendario internazionale della ginnastica ritmica continua a disegnare nuove rotte e, questa volta, lo sguardo dell’Italia si sposta verso l’Asia centrale. Dall’8 al 10 marzo 2026, ad Astana, andrà in scena il Torneo Internazionale ALEM Cup, appuntamento che riunisce diverse realtà del panorama internazionale e che rappresenta per le azzurre un’importante occasione di confronto tecnico e crescita competitiva.

Per l’evento kazako la Federazione Ginnastica d’Italia ha ufficializzato la composizione della delegazione che scenderà in pedana al Qazaqstan Athletic Complex, selezionando un gruppo che unisce esperienza e prospettiva, tra ginnaste già abituate al contesto internazionale e giovani interpreti chiamate a misurarsi con un palcoscenico di respiro mondiale.

Nel settore senior vestiranno i colori azzurri Giorgia GALLI (San Giorgio ’79 Desio), Viola SELLA (Aeronautica Militare) e Alice TAGLIETTI (LightBlue), mentre la componente junior sarà rappresentata da Ludovica AJELLO (Cervia Ginnastica e Sport), Flavia CASSANO (Ritmica Iris), Enrica MARLETTA (Gymnasium Ginnastica), Beatrice ROSSI (Armonia d’Abruzzo) e Veronica ZAPPATERRENI (Ginnastica Fabriano), in un organico ampio pensato per valorizzare l’intero percorso di sviluppo tecnico della disciplina.

A guidare il gruppo saranno le tecniche Elena Aliprandi, Sara Menassi e Daniela Vergani, con l’ufficiale di gara Irina Roudaia, che ricoprirà anche il ruolo di responsabile di delegazione, completando una missione federale costruita per accompagnare le ginnaste in tutte le fasi dell’appuntamento.

L’ALEM Cup si presenta dunque come una nuova pagina del viaggio globale della ritmica italiana, un contesto in cui esercizi, emozioni e traiettorie personali si intrecciano in quella dimensione di gara che, più di ogni altra, restituisce misura e significato al lavoro quotidiano. Astana sarà così non soltanto una destinazione geografica, ma un punto di passaggio dentro una stagione che continua a muoversi, tappa dopo tappa, verso orizzonti sempre più ampi.

QUI LA CONVOCAZIONE UFFICIALE