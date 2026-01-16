Chieti – Federginnastica e Comune, incontro per lo sviluppo del PalaTricalle 16 Gennaio 2026

Il Presidente Facci, accompagnato dal Vicepresidente Franco Mantero ha fatto tappa a Chieti per una visita ufficiale al Comune. Presente una rappresentanza societaria dell’Armonia d’Abruzzo capitanata da Anna Mazziotti, Presidente della realtà di riferimento per il territorio e gestore del PalaTricalle. A riceverli il Sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone e la consigliera comunale Silvia Di Pasquale. Una visita ufficiale veloce, ma incisiva, decisa in poche ore, ma effettuata con soddisfazione reciproca per discutere quali passi poter effettuare nel prossimo futuro insieme all’amministrazione. Tema del giorno: la struttura del PalaTricalle.

“La presenza del presidente nazionale della Federginnastica è un fatto di assoluto rilievo – hanno dichiarato il sindaco Ferrara e l’assessore Pantalone – Non accade tutti i giorni ed è un segnale concreto di attenzione verso la nostra città e verso il lavoro che stiamo portando avanti sullo sport. L’incontro è stato l’occasione per avviare un confronto diretto finalizzato alla costruzione di percorsi importanti, capaci di rafforzare la presenza federale a Chieti e consolidare l’impegno sull’impiantistica sportiva cittadina, in particolare sul PalaTricalle, su cui stiamo lavorando con grande determinazione insieme ad Armonia d’Abruzzo, che non è solo una palestra, ma una vera scuola di vita per tante atlete e tanti atleti”.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente Facci: “Siamo felici di poter supportare Armonia d’Abruzzo, gestore del PalaTricalle, e di lavorare in questa città. La Federazione ha intrapreso un percorso di crescita ed è fondamentale poter contare su impianti adeguati alle esigenze, in particolare per la sezione di ginnastica ritmica. Lavoreremo insieme al Comune e alla società per migliorare struttura e servizi. Quest’anno Chieti ospiterà due competizioni nazionali di grande rilievo e il premondiale in preparazione ai Campionati del Mondo di Francoforte. La stagione sta per iniziare e Chieti sarà protagonista di esperienze sportive importanti”.