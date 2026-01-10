Forlì – Magyc, il Museo Nazionale della Ginnastica dedicato a Bruno Grandi 10 Gennaio 2026

Si è svolto ieri a Forlì un incontro istituzionale per avviare il percorso di collaborazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia e il Comune di Forlì in vista della realizzazione di “Magyc” (Museum of the Art of Gymnastic), il Museo dedicato a Bruno Grandi, la cui conclusione è prevista entro il 2027.

Il prof. Bruno Grandi ha dedicato la propria vita a rendere la ginnastica non solo uno sport più giusto, ma anche una disciplina capace di esprimere al massimo i valori umani e l’arte del movimento. Credeva che lo sport avesse il potere di educare e unire e ha sempre lavorato perché ciò avvenisse. Proprio per questo, il Museo dovrà essere un luogo formativo, di educazione sportiva e di divulgazione culturale per tutto il mondo della Ginnastica.

All’incontro con il presidente federale Andrea Facci hanno partecipato: il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il Vicesindaco Vincenzo Buongiorno, l’Assessore allo Sport Kevin Bravi, i figli di Bruno Grandi – Fabrizia, Fabio e Massimo – Massimo Contaldo, direttore dell’ufficio studi e ricerche della FGI e il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Avv. Corrado Dones.

I presenti hanno visitato il cantiere, rendendosi conto dello stato di avanzamento dei lavori e ascoltando la spiegazione di come saranno allestite le sale delle diverse discipline e come saranno gestite le interazioni per il pubblico che lo visiterà. Il museo si configurerà come uno spazio moderno e immersivo, capace di raccontare la ginnastica attraverso esperienze multimediali e sale tematiche.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto, volto a immaginare e costruire una sinergia concreta tra il Comune di Forlì e la Federazione Ginnastica d’Italia, con l’obiettivo di riempire il museo di contenuti, iniziative e progetti culturali di alto livello.

Sono state affrontate anche questioni di natura pratica, amministrativa ed economica, in un clima di reciproca disponibilità e collaborazione. Le parti hanno espresso soddisfazione per l’esito del confronto e si sono impegnate a rivedersi nei prossimi mesi per proseguire il lavoro e accompagnare il progetto verso la sua realizzazione.

Il Museo Bruno Grandi sarà il primo museo nazionale della Ginnastica e rappresenterà un simbolo importante per tutta la Federazione: un luogo della memoria e del futuro, capace di raccontare valori, storia e identità di uno sport che ha segnato generazioni. L’obiettivo condiviso è quello di arrivare al taglio del nastro entro la fine del 2027.