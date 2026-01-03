La Federazione Ginnastica d’Italia piange la scomparsa di Giorgio Luzi, Presidente della Virtus Pasqualetti di Macerata 03 Gennaio 2026

La Federazione Ginnastica d’Italia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Luzi, dirigente societario e uomo di sport, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Il cinquantanovenne di Macerata è stato un manager di grande spessore, apprezzato per competenza, visione strategica e rigore professionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi apicali in ambito pubblico e privato, distinguendosi in particolare nelle società partecipate del Comune di Ancona: è stato amministratore delegato di Conerobus e Direttore generale di Ancona Servizi, oltre ad aver operato anche in Anconambiente. Accanto a queste esperienze, Luzi ha svolto un ruolo di primo piano nel settore della consulenza aziendale, dirigendo San Giorgio Distribuzione, realtà specializzata nella gestione dei rifiuti urbani, gas e servizi scolastici e ricoprendo incarichi di responsabilità in Sintegra, società attiva nei processi di innovazione, sviluppo infrastrutturale e supporto agli enti pubblici. Membro del CdA di APM, amministratore delegato della Senesi, aveva lavorato anche come coordinatore dell’area Marche, Abruzzo, Romagna e Umbria per il gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, contribuendo con le sue competenze alla crescita e alla riorganizzazione delle strutture aziendali. Lo scorso anno, un grave incidente in montagna aveva portato alla scoperta della malattia che, negli ultimi mesi, lo aveva costretto ad allontanarsi dai suoi incarichi professionali. Parallelamente alla sua attività manageriale, Giorgio ha coltivato con passione il mondo della ginnastica. È stato presidente della Virtus Pasqualetti, società di artistica maschile, conducendola a risultati di assoluto prestigio, a cominciare dai cinque scudetti GAM in serie A1 conquistati in soli dodici anni (2013 - 2016 - 2020 - 2023 - 2024), un’impresa di cui andava molto fiero. Sotto la sua lente (sì perché Giogio si dilettava anche di fotografia ed era diventato il reporter ufficiale del club, onnipresente a bordo pedana, in tutte le tappe dei campionati federali) sono cresciuti, per citarne alcuni, atleti d’interesse nazionale come Matteo Levantesi, Paolo Principi e Andrea Cingolani, oltre ai due ginnasti olimpici di Parigi 2024, Mario Macchiati e Lorenzo Minh Casali. Ma i giovani che si sono avvicinati ai grandi attrezzi, trascinati dall’entusiasmo di Luzi, sono innumerevoli e tutto il territorio gli deve moltissimo per il suo costante impegno portato avanti con un profondo senso di responsabilità educativa e sportiva. La Federazione Ginnastica d’Italia, il Presidente Andrea Facci, tutto il Consiglio Direttivo e il massimo dirigente del Comitato Regionale FGI Marche Maila Morosin si stringono con affetto alla famiglia, agli amici, alla Virtus Pasqualetti di Macerata e a tutta la comunità ginnica marchigiana che oggi ne piange la scomparsa, ricordando Giorgio Luzi come un dirigente illuminato, un appassionato di sport e una persona di grande valore umano che mancherà moltissimo a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorarci insieme.