Ginnastica in lutto: si è spento Armando Guidi, decano delle Marche 27 Dicembre 2025

La Federazione Ginnastica d’Italia piange la scomparsa di Armando Guidi, consigliere e decano del Comitato Regionale FGI Marche, Stella d'argento al merito sportivo del Coni nel 2023. Figura storica del movimento ginnico, l’anziano dirigente si è spento all’età di 82 anni nel giorno di Santo Stefano, lasciando un vuoto profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un lungo percorso di passione, impegno e dedizione. Uomo di grande umanità e discrezione, è stato per decenni un punto di riferimento per società, tecnici e amministratori, accompagnando la crescita della ginnastica marchigiana con competenza, spirito di servizio e amore autentico per le nostre discipline. Presidente dell’Olympia Ginnastica, collaboratore del club di Fabriano e della Giovanile Ancona, di cui era diventato fotografo ufficiale, la sua vita è stata dedicata allo sport, vissuto non solo come attività motoria ma come scuola di valori e di educazione alla comunità. Il ricordo del suo sorriso, della sua disponibilità e della sua instancabile presenza resterà patrimonio prezioso dell’ambiente federale locale e nazionale. Alla famiglia di Antonio Guidi e a tutti i suoi cari giunge il cordoglio del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo Federale, e del Presidente del Comitato Regionale FGI Marche Maila Morosin, che, assieme al massimo dirigente del CONI locale, Fabio Luna, si stringono con affetto alla moglie Gabriella - colpita da un duplice lutto, visto che il giorno di Natale era scomparsa la sorella - nel ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo e duraturo nella storia della ginnastica italiana. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa del Crocefisso, agli Archi di Ancona.