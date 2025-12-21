Padova - Sport, dialogo internazionale e nuovi orizzonti di collaborazione con l’Albania 21 Dicembre 2025

Padova, questo fine settimana, non è stata soltanto il palcoscenico della Ginnastica Artistica Femminile. La gara Gold GAF, che si concluderà oggi pomeriggio al PalaIndoor, ha offerto anche uno spaccato significativo sul fronte delle relazioni internazionali della Ginnastica italiana.

Tra una rotazione e l’altra, il Presidente federale Andrea Facci ha voluto salutare da vicino la Sezione Femminile incontrando il Direttore Tecnico Nazionale Enrico Casella, le società, i tecnici, gli ufficiali di gara e gli addetti ai lavori. Una presenza che ha fatto da cornice a un confronto concreto con Leonard Lulaj, Presidente della Federazione Albanese di Ginnastica, a Padova per seguire l’evento.

Al tavolo del dialogo anche Simone Monaco, direttore generale e project manager di Eurogym 2026. Il tema è stato chiaro: costruire progetti futuri, rafforzare le collaborazioni sportive e mettere basi solide per un asse di lavoro tra la Federazione Ginnastica d’Italia e quella albanese. Un legame che affonda le radici in una vicinanza culturale e sportiva profonda, tanto da far considerare l’Albania, non a caso, una sorta di ventunesima regione d’Italia.

L’incontro di Padova si inserisce in una strategia più ampia che, negli ultimi mesi, ha visto la Ginnastica italiana guardare oltre i confini: dal protocollo firmato con il Portogallo agli accordi tecnici avviati con la Francia. “Un percorso che rafforza il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo e nello sviluppo delle discipline ginniche”, ha dichiarato Facci al termine degli incontri.

Presenti anche Mario Montanarini, Presidente del Comitato Regionale Veneto, che ha voluto ringraziare l’organizzazione dell’evento, firmata dalla Corpo Libero Gymnastics Team, e il suo Presidente, Tommaso Toffanin, per una manifestazione capace di coniugare qualità tecnica, spettacolo e visione.