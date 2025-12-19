Meda - Salute, ricerca e prevenzione: FGI e Auxologico rinnovano l’intesa per il 2026 19 Dicembre 2025

La cornice festosa del saggio natalizio della Ginnastica Meda, organizzato dal presidente Angelo Mauro Buraschi e dal direttore sportivo Maurizio Allievi, si è trasformata in un momento di grande valore istituzionale e simbolico per la Ginnastica italiana. Nel corso dell’evento, infatti, è stata ufficializzata la firma dell’accordo di sponsorizzazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia e l’Istituto Auxologico per l’anno 2026, consolidando una collaborazione strategica sul fronte della salute e della tutela degli atleti.

Un’intesa suggellata alla presenza di numerose autorità sportive e civili, tra cui Stefania Tagliabue, Assessora allo Sport del Comune di Meda, Oreste De Faveri, presidente del CR Lombardia, Matteo Ferretti, segretario della Commissione Medica FGI, e Alessandro Pinto, coordinatore delle attività ESG della Federazione. A rendere ancora più prestigiosa la serata, la partecipazione di diversi protagonisti della Nazionale azzurra, da Yumin Abbadini ed Elisa Iorio fino ad Asia D’Amato, Martina Maggio, Thomas Grasso e Giorgia Galli, insieme a Viola Sella, Edoardo De Rosa, Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi, accompagnati dai rispettivi allenatori.

A sottolineare il valore dell’accordo è stato il presidente federale Andrea Facci, che ha ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra sport e sanità: “Siamo accanto all’Istituto Auxologico per testimoniare la nostra profonda vicinanza a tutti coloro che, con impegno, competenza, dedizione e passione, si dedicano quotidianamente alla cura e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari”, ha dichiarato, evidenziando come “solo attraverso un lavoro congiunto tra istituzioni, professionisti della salute, famiglie e pazienti è possibile costruire un futuro in cui nessuno si senta solo nel proprio percorso”. Facci ha poi ricordato il valore concreto della collaborazione, che ha portato allo sviluppo di “una rete di assistenza su tutto il territorio nazionale dedicata ai nostri tesserati e ai nostri atleti, con particolare attenzione agli adolescenti, e a un articolato programma di formazione destinato ai tecnici federali”, ringraziando infine il presidente Mario Colombo, il professor Leonardo Mendolicchio e tutto il team Auxologico per il lavoro svolto.

Soddisfazione condivisa anche dal presidente dell’Istituto Auxologico, Mario Colombo, che ha accolto l’accordo come un riconoscimento di grande rilievo: “Siamo onorati che l’Istituto Auxologico sia stato riconosciuto provider sanitario della Federazione Ginnastica d’Italia per la diagnosi, la riabilitazione e il trattamento delle patologie riscontrate”. Un titolo che, come sottolineato dallo stesso Colombo, “rappresenta un grande riconoscimento per l’Auxologico, perché la Federazione ne certifica le qualità cliniche e le specificità operative”, con l’impegno a garantire agli atleti un punto di riferimento sanitario qualificato e trattamenti adeguati per ogni esigenza legata alla pratica sportiva.

Una firma, dunque, che va oltre la sponsorizzazione e rafforza una visione comune: mettere la salute degli atleti al centro, con un’alleanza sempre più solida tra eccellenza sportiva ed eccellenza clinica.