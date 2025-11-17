Reggio Emilia – La presentazione del Freddy Grand Prix: spettacolo dal vivo, diretta streaming e votazioni on line. Un evento imperdibile! 17 Novembre 2025

Oggi, presso la Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia, è stato presentato il Freddy Grand Prix, in programma al PalaBigi sabato 22 novembre alle ore 17.00. L’evento è organizzato dal COL Grand Prix insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia. Dopo il saluto del Sindaco Marco Massari sono intervenuti Giammaria Manghi, Coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, insieme a Stefania Bondavalli, Assessora a Economia urbana e Sport, con deleghe a Commercio, Turismo, Città storica e Sport, Franco Mantero, Vice Presidente Vicario della FGI, Roberto Lamborghini, Presidente del Comitato Organizzatore del Freddy Grand Prix, Marika Maffi, PR Manager & Marketing Coordinator di Freddy, Title Sponsor dell’evento per il secondo anno consecutivo e Marco Catellani, Responsabile filiale BPER Reggio Emilia, istituto di credito partner del Grand Prix di respiro nazionale, ma sempre fortemente radicato alle proprie origini.

Insieme alle istituzioni civili e sportive, le capitane del Freddy Grand Prix, che la scorsa settimana hanno svelato la composizione dei propri team, Milena Baldassarri e Giorgia Villa. Una giornata intensa per le due atlete olimpiche FGI, protagoniste, stamattina, al Liceo Sportivo Ariosto-Spallanzani e, oggi pomeriggio, alle 17.00, con le società sportive di ginnastica nella Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli. Sono rimasti in vendita pochissimi biglietti, la città e il mondo della ginnastica hanno risposto positivamente. Grande l’interesse per vedere in sfida le beniamine del mondo dell’artistica come Alice e Asia D’Amato, Manila Esposito e Giulia Perotti, le individualiste di ritmica Sofia Raffaeli, Tara Dragas, Sofia Maffeis e Viola Sella, i rappresentanti dell’artistica maschile Carlo Macchini, Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta, ma non mancheranno anche le squadre dei piccoli attrezzi, di Aerobica, Acrobatica, GpT e altre stelle della ginnastica italiana, incluse quelle del Parkour, protagoniste delle cerimonie di apertura e chiusura e di altre performance che si svolgeranno nel corso dell’evento.

Le porte del Freddy Grand Prix apriranno alle ore 16.00 e, dalle 17.00, il via all’evento con la direzione artistica di Giulia Staccioli. Tre round di sfide (artistica femminile e maschile, ritmica individuale, aerobica, acrobatica e ginnastica per tutti) con intermezzi di esibizioni delle Farfalle e dei traceur PK, in un mix di tecnica, spettacolo, musica e danza e un ospite speciale: Francesca Michielin, che ha voluto essere al PalaBigi perché innamorata della ginnastica, sia in quanto ex atleta, sia perché appassionata di questo mondo. Sarà proprio lei, insieme alle due capitane, a condurre l’evento, attraverso un racconto che vuole trasmettere il concetto che lo sport è di tutti, è emozione e magia a prescindere dai risultati sportivi. Il sogno olimpico è di tutti, arrivarci è per pochissimi, ma la passione che alimenta le ore trascorse in palestra è uguale per ciascun ginnasta. Altra graditissima presenza al Freddy Grand Prix, la giornalista Giorgia Rossi, che condurrà l’evento televisivo trasmesso in diretta su VolareTV, il canale FGI sulla piattaforma SportFace. Giudice unico dell’evento il pubblico, sia quello presente a Reggio Emilia, sia quello che lo guarderà in live streaming. Si voterà nei primi due round sul profilo IG del Grand Prix @grandprixginnastica e, nel terzo round, sul profilo IG di Freddy @freddywear. Al termine dei tre momenti, il team più votato in assoluto si aggiudicherà il trofeo. Votare è semplice: si segue il profilo, si seguono le stories e si vota.