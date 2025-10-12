Lamezia Terme - Incontro con le società e il Comitato calabrese; Gran Galà dello Sport a Cosenza 12 Ottobre 2025

Nuova destinazione e nuova occasione di confronto per il presidente federale Andrea Facci, che nella giornata di ieri ha fatto tappa in Calabria per incontrare il Comitato Regionale FGI, guidato dal presidente Antonio Cristiano, e proseguire così il percorso di dialogo e condivisione avviato con le realtà territoriali della ginnastica italiana subito dopo la sua elezione nel marzo scorso.

L’incontro, ospitato a Lamezia Terme, ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la comunità ginnica calabrese, riunendo le società affiliate, i dirigenti sportivi, i tecnici e i referenti territoriali in un clima di partecipazione e confronto costruttivo.

Nel corso dell’appuntamento, il presidente ha illustrato le linee strategiche della Federazione per il prossimo futuro, soffermandosi su temi centrali quali lo sviluppo dei settori giovanili, il rafforzamento della formazione tecnica, la valorizzazione delle strutture regionali e il potenziamento dei programmi di promozione sportiva.

La riunione si è sviluppata in forma di question time, dando spazio alle domande e alle osservazioni dei rappresentanti delle società, che hanno potuto esprimere esigenze, proposte e spunti di riflessione sulle diverse discipline in seno alla FGI. Ne è scaturito un dibattito vivace e partecipato, segno del crescente desiderio di collaborazione e coinvolgimento attivo delle realtà locali nel processo di crescita della ginnastica azzurra.

La visita del presidente Facci in Calabria si inserisce in un più ampio progetto di ascolto e presenza sul territorio, volto a rafforzare il legame tra la Federazione, i Comitati Regionali e le società affiliate, riconoscendo il ruolo fondamentale che quest’ultime svolgono nel promuovere le discipline e formare nuove generazioni di atleti e tecnici.

In serata il presidente si è poi diretto a Cosenza, presso il Teatro Alfonso Rendano, per prendere parte al Gran Galà dello Sport – Premio Nike, manifestazione dedicata a tutti gli sportivi regionali e promossa dal CONI Calabria. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Luciano Buonfiglio, il suo omologo del CONI regionale Tino Scoppelliti, oltre alle autorità civili del Comune di Cosenza. Per la Ginnastica sono state premiate le atlete della società Kolbe - del presidente Pasquale Mattiani - protagoniste di una stagione ricca di risultati e impegno.