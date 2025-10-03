Istanbul - Quante soddisfazioni per la Ritmica e l’Aerobica giovanile all’8ª edizione del Comegym 03 Ottobre 2025

Si è conclusa la prima parte del Comegym, la manifestazione giovanile della ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo e giunta alla sua ottava edizione. Dal 28 settembre al 2 ottobre, infatti, le rappresentative azzurre giovanili della Ginnastica Ritmica e Aerobica si sono confrontate con i pari età di 16 nazioni da tre diversi continenti.

Belle soddisfazioni sono arrivate dai piccoli attrezzi, le ginnaste italiane hanno dominato nel panorama internazionale, sia con le pre-junior Melissa Musacci della Raffaello Motto ed Emma Visintin della Ginnastica Terranuova, che con le junior Ginevra Bindi della Giuseppe Falciai e Carol Michelotti dell’Armonia d’Abruzzo, in entrambe le categorie prime nel team ranking. A livello individuale Michelotti ha conquistato l’oro al cerchio e al nastro, stessa doppietta per Bindi – entrambe reduci dal recente Mondiale junior a Sofia – ma con palla e clavette. Tra le più piccole, Musacci fa l’en-plein vincendo due ori a palle e clavette e due argenti a cerchio e nastro. Al fianco delle ginnaste il prezioso supporto delle tecniche Nani Londaridze e Veronica Bertolini.

Belle soddisfazioni anche per il gruppo di Aerobica, scelto dalla Direttrice Tecnica Luisa Righetti. Nell’individuale maschile Manuel Garavaglia (Sportinsieme) è salito sul gradino più alto del podio; anche il trio 12-14 anni formato da Sayda Antonella Macias Trivino (Ginnastica Valentia), Camilla Cerbara (Ginnastica Agorà) e Lavinia Cereghino (Ginnastica Entella) ha conquistato la medaglia d’oro. La tripletta dell’inno di Mameli è suonata grazie alla prestazione del gruppo, completato da Anna Bisconti e Anna Pinzi (Ginnastica Macerata). Un’esperienza formativa e di crescita per gli altri ginnasti che hanno preso parte alla manifestazione Giulia Passone (Aeros Latina) e Ferdinando Rusu (Gymnova).

A completare la delegazione italiana, guidata dalla tecnica Elisabetti Oberti, c’erano Francesca Maria Torchia, ufficiale di gara per la ritmica, la DTN Righetti e Marina Franca Nieddu per l’aerobica ed era ovviamente presente la nostra Cristina Casentini, quale vicepresidente del Comegym. La manifestazione giovanile del Mediterraneo proseguirà con la Ginnastica Artistica, in programma dal 3 all’8 ottobre, che vedrà protagonisti i ginnasti e le ginnaste italiane dei grandi attrezzi.