“Estra per lo sport”: torna la call che premia le buone pratiche sportive

29 Settembre 2025

È ai nastri di partenza la V edizione di “Estra per lo sport: l’energia delle buone pratiche”, l’iniziativa promossa da Estra S.p.A., multiutility attiva nel settore dell’energia, che ogni anno valorizza e sostiene le associazioni sportive impegnate nel promuovere i valori educativi dello sport.

Il progetto si rivolge ad associazioni e società sportive con sede nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, realtà che ogni giorno si distinguono per il loro ruolo attivo nella società, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, responsabilità sociale e coesione comunitaria.

Una giuria specializzata selezionerà le migliori “buone pratiche” tra le candidature ricevute: alle associazioni vincitrici sarà assegnata una donazione di 5.000 euro ciascuna, un contributo concreto per sostenere le attività sportive e i progetti sociali in corso.

Per partecipare, le associazioni interessate dovranno presentare un dossier che racconti la storia e il percorso dell’organizzazione, descriva le iniziative realizzate nelle ultime due stagioni e illustri il progetto di responsabilità sociale previsto per la stagione 2025/2026, per il quale si richiede il supporto economico.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 31 ottobre 2025.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare l’impegno quotidiano delle realtà sportive del territorio e per riconoscere il loro ruolo fondamentale nello sviluppo di comunità più inclusive, solidali e partecipative.

Per inviare la propria candidatura, è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/abiNTuCmbQffGfQG8

