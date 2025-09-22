Quartu Sant’Elena - I Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica lanciano i Mondiali di Jakarta 22 Settembre 2025

Lo scorso anno i Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica avevano lanciato l’assist ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’anno la sfida italiana per i titoli 2025 non sarà da meno, perché arriva a meno di un mese dall’inizio del Mondiale di Jakarta, maschile e femminile, dei grandi attrezzi. Dal nord alle isole, da Cuneo a Quartu Sant’Elena, i migliori interpreti della disciplina si affronteranno al Palazzetto dello Sport alle porte di Cagliari da venerdì 26 a domenica 28 settembre, tra all-around e finali di specialità, con l’organizzazione della Federazione Ginnastica d’Italia, del LOC guidato dalla ASD Ginnastica Cagliari, del CR Sardegna, entrambi presieduti da Stefania Soro, il contributo della Regione Sardegna e il patrocinio del comune di Quartu.

I CAMPIONI E LE CAMPIONESSE

Un anno fa, a Cuneo, il titolo maschile era andato, dopo una gara tiratissima, a Lorenzo Minh Casali. Il poliziotto delle Fiamme Oro però sarà assente in Sardegna per infortunio, così come l’altro agente Mario Macchiati, vice campione in carica. Non mancherà, invece, l’aviere dell’Aeronautica Militare Yumin Abbadini, con l’intenzione di scalare i gradini del podio dopo il terzo posto di luglio 2024 nell’all-around. In gara ci sarà anche Manrique Larduet, mentre non salirà in pedana Nicola Bartolini: l’idolo di casa è ancora in ripresa ma non mancherà al Palasport della sua città natale. Senza dimenticare gli specialisti che si affronteranno per i titoli in palio nei sei attrezzi, in scena la domenica a conclusione della manifestazione.

Nella gara femminile, Alice D’Amato cercherà la conferma di migliore ginnasta italiana come accade da Padova 2023. Le ragazze affronteranno il format suddiviso in due concorsi generali, tra venerdì e domenica, la cui somma dei punteggi stilerà la classifica finale nonché i podi delle quattro specialità. L’agente delle Fiamme Oro non potrà rinnovare la sfida con la vicecampionessa Manila Esposito, che sarà impegnata solo a trave, ma si confronterà con la gemella Asia nel generale. Torneranno in gara, anche se solo nelle specialità, sia Elisa Iorio, terza a Cuneo, che Martina Maggio. Fuori concorso l’algerina Kaylia Nemour - che nella Serie A1 italiana ha difeso i colori della U.S. Renato Serra – ad accrescere ancor di più il livello qualitativo della competizione.

PROGRAMMA DI GARA

L’ingresso all’impianto di Quartu Sant’Elena sarà gratuito, previa prenotazione del posto: in pochissimi giorni l’evento è andato sold-out e lo spettacolo sarà garantito anche sugli spalti. Venerdì 26 settembre dalle 18:15 andrà in scena Gara 1 GAF. Sabato 27 settembre sarà la volta della Gold Star femminile, dalle 9:30. Nel pomeriggio, invece, comincerà il concorso generale GAM dalle 16:45, valido per l’assegnazione del titolo e come qualifica per le finali di specialità. Quest’ultime, sempre per la maschile, sono in programma domenica 28 settembre alle 15:15 a conclusione di una giornata, che si aprirà la mattina alle 11:15 con la Gara 2 femminile per scoprire la nuova campionessa italiana.

DIRETTA STREAMING

Per chi non potrà essere presente al Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena, tutte le gare dei Campionati Nazionali Assoluti 2025 saranno trasmesse in diretta streaming su Volare Tv, il canale della Federginnastica ospitato su Sportface Tv. Tramite browser o sull’app della piattaforma del gruppo Nexting sarà possibile seguire Gara 1 GAM e le relative finali di specialità con il commento tecnico di Andrea Massaro, e Gara 1 e 2 della femminile con il racconto di Ilaria Colombo.

ORDINE DI GARA GAF

ORDINE DI GARA GAM