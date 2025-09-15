Nuova polizza assicurativa FGI 2025 – 2029: Aumentano le garanzie per i tesserati della Ginnastica. Più tutele in ambito RC 15 Settembre 2025

La Federazione Ginnastica d’Italia, sulla scia di un percorso di rinnovamento sui temi della salute e della sicurezza dei propri tesserati e delle società ad essa affiliate, ha ottenuto - a partire dalla progettazione del relativo bando di gara ed all’esito della relativa procedura d’appalto – condizioni contrattuali che prevedono maggiori garanzie, somme assicurate più elevate e franchigie ridotte dall’aggiudicatario UNIPOL SAI SpA.

La FGI, pertanto, è lieta di informare che, a partire dal 31/12/2025 (ovvero dalle 00.00 del 01/01/2026), entrerà in vigore la nuova polizza assicurativa dedicata agli atleti, tecnici, dirigenti e società affiliate.

L’obiettivo che la Federazione si è posto è quello di offrire una protezione più ampia e completa, con condizioni migliorative rispetto al precedente contratto in scadenza al 31/12/2025.

In particolare, le principali novità relative al ramo infortuni riguardano:

CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE (IP) > Significativo innalzamento dei capitali assicurati (si arriva a 100.000 euro per i tecnici, per i non agonisti, i silver e i silver top e a 150.000 per i tesserati gold, mentre i ginnasti delle squadre nazionali vengono allineati a 200.000 euro);

RIMBORSO SPESE MEDICHE (RSM) > somme assicurate più elevate per garantire un sostegno concreto nell’affrontare eventuali spese sanitarie. (l’inserimento della garanzia RSM per la categoria degli atleti non agonisti arriva fino a €2.000 –in caso di invalidità permanente superiore alla franchigia assoluta - e per gli agonisti a 5.000/7.500/10.000 a seconda del tipo di tessera senza limitazioni connesse alle franchigie).

RSM e AZZURRI: raddoppia il massimale per i rimborsi delle spese mediche derivanti da infortunio. Gli atleti delle rappresentative nazionali potranno infatti godere di aumento delle somme a rimborso per spese mediche da infortunio pari a 20.000 euro.

RIDUZIONE FRANCHGIE

La nuova polizza prevede una sensibile riduzione della franchigia applicata nei casi di invalidità permanente, consentendo di ampliare la possibilità di accedere all’ottenimento di un indennizzo e contestualmente a un riconoscimento economico più elevato (si scende di 1 punto % per i non agonisti e addirittura di 2 punti % per i silver).

TESSERA PROMOZIONALE 15 GIORNI

A partire dal 31/12/2025 è previsto l’inserimento della tessera definita “Promozionale”, dedicata a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della ginnastica, la quale avrà durata limitata a 15 giorni, e non prevede la partecipazione a gare ufficiali.

RESPONSABILITA’ CIVILE

Polizza di Responsabilità civile terzi (RCT)

La responsabilità civile verso terzi (RCT), vede un notevole incremento dei massimali assicurati, garantendo alle società e a tutti i tesserati di qualsiasi categoria, una copertura più solida in caso di danni involontariamente cagionati a terzi durante le attività istituzionali, nei termini qui di seguito riepilogati:

> Società affiliate: da € 2.500.000 a €7.500.000

> Tecnici/Allenatori/istruttori da €500.000 a €7.500.000

> Soggetti A e B: da €500.000 a €7.500.000

> Altri tesserati: da €500.000 a €4.500.000

> Federazione / contraente: €5.000.000 a €7.500.000

Polizza di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Anche la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) beneficia di massimali più elevati, rafforzando la protezione verso i prestatori di lavoro subordinato durante l’attività federale.

> Federazione e Società affiliate: €1.000.000 a € 5.500.000.

FORMULE INTEGRATIVE:

Notevole anche l’aumento delle garanzie per quanto riguarda le formule integrative: le formule A e B vedono le somme assicurate per caso morte e IP arrivare a 100.000 euro con una riduzione della franchigia IP al 6% (del 5% per la formula B). Previsto inoltre un rimborso spese mediche da infortunio (garanzia riconosciuta solo nel caso in cui l’infortunio abbia generato un’invalidità permanente superiore alla franchigia assoluta prevista) di euro 3.500 euro e, per la formula integrativa B, anche una Indennità forfettaria da gessatura di euro 500. Prevista, infine, una formula integrativa denominata “platinum” riservata agli agonisti Silver, Silver Top e Gold – che in sostanza equipara le garanzie a quelle dei ginnasti e ginnaste facenti parte la rappresentativa azzurra.

Al fine di avere un quadro più completo dei vantaggi della polizza 2026-2029 vi preghiamo di consultare la tabella riepilogativa scaricabile dal link qui sotto.