Desio - Allenamento nazionale all’Accademia delle Farfalle dopo gli appuntamenti di Mezzana e Riccione 29 Agosto 2025

Dal 22 al 27 agosto si è svolto all’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica a Desio, il terzo allenamento nazionale con le ginnaste individualiste dei piccoli attrezzi, individuate dopo gli appuntamenti di Mezzana e Riccione.

Guidate dalla responsabile dell’allenamento Nani Londaridze e da uno staff tecnico composto da Veronica Bertolini, Elisa Haruni e dalla coreografa Francesca Fassinelli, dieci giovanissime ginnaste tra le migliori del panorama nazionale della disciplina hanno lavorato intensamente nella Casa delle Farfalle, proprio mentre la Squadra, Sofia Raffaeli e Tara Dragas erano impegnate nel Campionato Mondiale di Rio de Janeiro.

Tra le convocate c’erano Melissa Musacci (Motto Viareggio), Emma Visentin (Terranuova), Emma Carleschi (Polimnia Ritmica Romana), Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte), Enrica Marletta (Gymnasium), Natali Andrea Nastase (Ritmica Futura), Anna Serra Di Santa Maria e Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo), Camilla Zappa (Polisportiva Varese), Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano).