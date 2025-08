“Rinascita in Movimento” - Ginnastica e danza si incontrano in un percorso gratuito di ex atleti verso il mondo dello spettacolo 01 Agosto 2025

La Federazione Ginnastica d’Italia è lieta di presentare il progetto “Rinascita in Movimento”, approvato dal Ministero della Cultura e finanziato dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), nel quale Fabrizia D’Ottavio, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e vicepresidente FGI ricopre il ruolo di Direttrice Artistica e nel cui gruppo di lavoro ci sono già due ex atlete del Team Italia: Alessia Leone, componente della squadra giovanile di ritmica ai Mondiali juniores di Mosca 2019 e l'individualista Rebecca Riccò, che al momento stanno studiando intensamente proprio per riconvertire il proprio know-how ginnico in un nuovo futuro nel mondo dello spettacolo.

“Rinascita in Movimento” è un percorso gratuito di transizione professionale dalle discipline della Ginnastica alla Danza, rivolto ad ex ginnaste/i tra i 15 ed i 25 anni, ideato per trasformare la fine della carriera agonistica in un nuovo inizio artistico. Un invito a rinascere attraverso il corpo, a esplorare nuove strade artistiche e a riscoprire sé stessi, un viaggio dal gesto tecnico a quello espressivo, dove la disciplina sportiva si trasforma in arte e il passato agonistico si trasforma in futuro creativo.

Non solo formazione tecnica, ma anche un’esperienza di metamorfosi personale: un modo per affrontare in modo sano e creativo il cambiamento, elaborare la fine della carriera agonistica e costruire una nuova identità professionale nel mondo delle arti performative. Attraverso la danza e il gesto scenico, ogni partecipante potrà dare nuova voce al proprio corpo, riscoprendo la bellezza di esprimersi e brillare, ancora una volta, sotto i riflettori.

Il progetto - Coordinato da Francesca Bernabini, ex ballerina professionista, giornalista e critico di danza, e organizzato dall’ASD L’Étoile, storica realtà aquilana presieduta da Ornella Cerroni, da anni impegnata nella promozione della formazione sportiva e artistica dei giovani talenti - permette agli ex ginnasti/e di prendere parte a:

Workshop intensivi : formazione tecnica e coreografica in diversi stili di danza;

: formazione tecnica e coreografica in diversi stili di danza; Laboratori creativi : i laboratori intendono valorizzare il patrimonio tecnico, atletico ed espressivo delle ginnaste e dei ginnasti trasformando le performance ginniche in assoli di danza;

: i laboratori intendono valorizzare il patrimonio tecnico, atletico ed espressivo delle ginnaste e dei ginnasti trasformando le performance ginniche in assoli di danza; Masterclass con artisti di rilievo e momenti di confronto con il mondo della danza professionale;

con artisti di rilievo e momenti di confronto con il mondo della danza professionale; Supporto psicologico e mentorship: per affrontare con consapevolezza il cambiamento, costruire una nuova identità artistica aprendo nuovi sbocchi professionali in ambito culturale e spettacolare, sia a livello locale che nazionale.

“Rinascita in Movimento” conta sulla partnership con l'Università degli studi de L'Aquila (facoltà di Scienze Motorie) per l'organizzazione di momenti di formazione su tematiche inerenti infortuni, stretching, rinforzo, con il Conservatorio Statale di Musica de L'Aquila e con il Comitato Regionale FGI Abruzzo, per la diffusione del progetto sul territorio.

“Siamo stati parte attiva per l’aggiudicazione del bando – ci racconta Barbara Giansante, il massimo dirigente della ginnastica abruzzese - È un’Iniziativa molto meritoria a vantaggio di ragazzi e ragazze di alto livello che decidono di lasciare l’attività agonistica per dedicarsi ad altro. Ed è proprio su quel “altro” che stiamo lavorando, per facilitare l’ingresso dei nostri ex atleti nel mondo del lavoro. E lo spettacolo può essere uno sbocco naturale perché la formazione di base tra ginnastica e danza è molto simile. Si tratta di una delle prime collaborazioni tra sport e intrattenimento, declinato in una forma d’arte, quella della coreografia dei corpi in movimento, che appartiene al DNA dei nostri atleti”.

I prossimi appuntamenti gratuiti a L’Aquila sono in programma nelle seguenti date:

• 13-14 settembre

• 18-19 ottobre

• 29-30 novembre

• 26-27-28 dicembre

Per iscriversi basta inviare una email a:

info@danzaeffebi.com

Rinascitainmovimento@libero.it

L’accesso è riservato in via prioritaria a ex atlete e ex atleti provenienti dalla Ginnastica che hanno preso parte a gare appartenenti alla categoria GOLD FGI, selezionati tramite curriculum sportivo, foto e video. Le candidature verranno accolte compatibilmente con le disponibilità di posti.