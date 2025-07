Piancavallo – Due settimane di passione, tecnica e futuro con la Ritmica nazionale 22 Luglio 2025

Piancavallo ha vissuto un luglio all’insegna della Ginnastica Ritmica, con due appuntamenti consecutivi che hanno trasformato la località montana friulana in un vero e proprio polo federale estivo. Prima, dal 4 al 6 luglio, un primo raduno intensivo ha visto la partecipazione di 80 ginnaste provenienti da tutta Italia, aprendo ufficialmente la stagione estiva degli allenamenti nazionali. Poi, dal 6 al 12 luglio, il testimone è passato a un secondo gruppo di oltre duecento atlete per una settimana di lavoro tecnico e condivisione che ha confermato l’importanza strategica di Piancavallo nel calendario FGI.

L’appuntamento – riservato alle categorie Allieve, Junior e Senior dei livelli Silver LA1, LA2, LB1, LB2, LC1, LC2 e LD – ha riunito ginnaste di tutte le regioni: dalla Sardegna al Piemonte, dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia, passando per Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e molte altre. A fare da cornice, come sempre, un clima fresco e un contesto naturale ideale per lo sport, che ha favorito concentrazione, benessere e spirito di gruppo.

Il cuore dell’attività è stato il Palasport di Piancavallo, allestito con più pedane e spazi dedicati che hanno permesso uno svolgimento ordinato e funzionale di ogni sessione. Le giornate sono state scandite da esercitazioni tecniche, lavori individuali e di gruppo, momenti di confronto e verifica, in un’atmosfera carica di entusiasmo e voglia di crescere.

A guidare l’allenamento una squadra tecnica coordinata dalla responsabile Luciana De Corso, con la collaborazione di: Alexia Agnani, Claudia Arrigo, Rachele Bacciarini, Sofia Baldi, Giulia Boscolo, Patrizia Delogu, Federica Gaudenzi, Marta Giuliano, Federica Falossi, Elisa Haruni, Irene Leti, Noemi Leali, Sophia Nocentini, Gabriela Valache, Liudmila Volokova e Lora Temelkova. Uno staff affiatato e preparato a conferma dell’attenzione federale per la qualità dell’insegnamento e la valorizzazione delle giovani ginnaste.

Le atlete sono state ospitate presso lo Sport Hotel e l’Hotel Regina, strutture che hanno offerto un’accoglienza curata e funzionale, mentre l’organizzazione logistica ha assicurato un perfetto coordinamento tra spostamenti, pasti e attività sportive.

Suddivise in vari gruppi in base a livello e categoria, le partecipanti hanno potuto affinare la preparazione in un ambiente stimolante, ricco di opportunità di confronto. Il raduno ha coinvolto oltre cento società sportive, dalle realtà storiche a quelle emergenti, generando un dialogo proficuo tra esperienze diverse che ha arricchito ogni atleta, tecnicamente e umanamente.

L’intero progetto si è rivelato un momento non solo di crescita tecnica ma anche di condivisione e appartenenza, rafforzando il senso di squadra e la cultura sportiva. Nove giorni che hanno rappresentato un esempio concreto del lavoro che la Federazione Ginnastica d’Italia porta avanti per far emergere nuovi talenti e consolidare un movimento in continua evoluzione.

Con un bilancio ampiamente positivo, Piancavallo saluta così un doppio appuntamento di valore, che ha lasciato il segno tra le protagoniste e nei team tecnici coinvolti, aprendo la strada a nuove sfide e obiettivi nel panorama della Ginnastica Ritmica nazionale.