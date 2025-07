Al via gli il Festival Olimpico della Gioventù 2025 tra Skopje, in Macedonia e Osijek, in Croazia 21 Luglio 2025

Sulle note dell’inno ufficiale del Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje 2025, Together We Shine, si è aperto il più grande evento multidisciplinare mai organizzato in Macedonia del Nord.

Oltre duemila giovani atleti tra i 14 e 18 anni, accompagnati da allenatori, ufficiali e rappresentanti delle squadre, hanno colorato il Centro Sportivo “Jane Sandanski” con la parata delle 49 delegazioni nazionali e del Team dei Rifugiati dei COE. L'Italia, quale paese ospitante della prossima edizione in programma nel 2027 in Friuli Venezia Giulia, ha fatto il suo ingresso come penultima prima della Macedonia del Nord. In tribuna, a salutare l’entrata dell’Italia Team guidata da Alessandra Mao e Gabriele Rosato, anche il Segretario Generale del CONI nonché Segretario Generale dei Comitati Olimpici Europei Carlo Mornati.

Nel suo discorso inaugurale Spyros Capralos, Presidente dei Comitati Olimpici Europei, ha sottolineato l’importanza dell’EYOF come piattaforma per lo sviluppo dello sport giovanile e per lo scambio culturale attraverso la competizione, il rispetto e l’unità. La diciottesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea è stata ufficialmente aperta dalla Presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska Davkova, dando così il via alla settimana sportiva più importante mai organizzata nel Paese.

Lo spettacolo culturale ha messo in risalto le usanze, la musica e l’arte visiva del Paese ospitante alla presenza di alcuni tra i più amati artisti musicali macedoni che si sono esibiti accompagnati da scenografie contemporanee, contenuti multimediali e performance ispirate ai valori olimpici. Durante la cerimonia è stato eseguito dal vivo anche l’inno ufficiale dell’EYOF Skopje 2025, un brano già riconosciuto come simbolo di unità, energia giovanile e spirito olimpico. Questo potente messaggio musicale è stato interpretato dal vivo da quattro protagonisti della scena musicale macedone: Sara Mace, Lara Ivanova, Yang Daddi e Aleksandar Tarabunov.

Momento di festa anche per gli atleti della ginnastica artistica maschile e femminile che, grazie alla collaborazione con i Comitati Olimpici Europei e il Comitato Olimpico Croato, disputeranno le gare ad Osijek, all’interno della Gradski Arena. Saranno 178 i ginnasti junior in gara – 79 ragazzi e 99 ragazze – in rappresentanza di 39 Federazioni membri. Nella cerimonia organizzata nella città croata il tricolore è stato portato dalla nostra azzurra Mia Proietti (Ginnastica Heaven), la più giovane ginnasta della delegazione azzurra, composta anche dalle compagne Sofia Bianchi (Olos Gym) e Giulia Santinato (La Costanza A. Massucchi), dai colleghi Pietro Mazzola (Ginnastic Sampietrina), Ivan Rigon (Corpo Libero Gymnastics Team) e Riccardo Ruggeri (Victoria Fermo), accompagnati dal responsabile del settore giovanile Nicola Costa, dai tecnici Paolo Bucci, Oscar Stabile e Irene Realino, dagli ufficiali di gara Paola Dani e Paolo Laghezza nonché dalla fisioterapista Beatrice Di Blasio.

Il Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje 2025 verrà trasmesso sull’Italia Team TV, la piattaforma OTT del CONI (clicca qui per vedere il palinsesto) e sull’EOC Channel.