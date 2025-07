Marano - Ciao Nicoletta! Si è spenta la prof.ssa Usilla, dirigente sportivo della Fortitudo Schio 21 Luglio 2025

In un week end di gioia sportiva, una nota stonata. Il 18 luglio ci ha lasciato, purtroppo, Nicoletta Usilla, dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Giovanissima, anima cinquantaquattrenne della Fortitudo 1875, che proprio quest’anno celebra il 150° di fondazione. Docente, amata e stimata, della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Alfieri di Marano, esempio per tutti di determinazione, forza e dedizione al lavoro. Responsabile della sezione agonistica femminile del glorioso club ginnico di Schio, dopo esserne stata un’atleta, ha rappresentato un punto di riferimento per tutto l’ambiente, regionale e non solo. «Una passione, quella per la ginnastica, che Nicoletta condivideva con mio padre Sergio, scomparso a febbraio, presidente della società negli anni ’80, e che poi ha trasmesso alle sue figlie e anche alla mia - racconta la sorella Alessandra -. Lei era un uragano, instancabile, coraggiosa e sempre molto appassionata di quello che faceva. Fino all’ultimo non ha mai mancato una gara». «La ginnastica artistica era la grande passione di Nicoletta, una persona diretta che aveva a cuore lo sport e il mondo giovanile», ricorda il presidente della Fortitudo Davide Boschetti. «È una perdita molto dolorosa per Marano e per la nostra scuola. Alla famiglia di Nicoletta va il commosso affetto e la sincera vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità», afferma il sindaco Marco Guzzonato. Anche il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia conosceva bene la professoressa Usilla e ne ammirava le doti sia tecniche che umane: “era una persona davvero in gamba. Quando ero alla Corpo Libero di Padova, le nostre strade, qualche volta, si sono incrociate, e mi ha sempre fatto un’ottima impressione. Ci mancherà!”. Andrea Facci e tutto il consiglio direttivo federale nazionale, insieme al Comitato FGI Veneto, presieduto da Mario Montanarini, si stringono nel cordoglio al marito di Nicoletta, Graziano, e alle figlie Irene e Sara, alla mamma Lucia, alle sorelle Alessandra e Marta e alle loro famiglie. Le esequie si terranno domani, martedì 22 luglio, alle ore 16.00 nella Chiesa parrocchiale di Marano Vicentino. La veglia di preghiera, invece, è programmata per questa sera alle 19.00.