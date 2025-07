Milano – World Cup di Ginnastica Ritmica, le prove podio dell’Italia illuminano l’Unipol Forum 17 Luglio 2025

È la vigilia di uno degli eventi internazionali più attesi dell’anno, l’ultimo atto del circuito di World Cup di Ginnastica Ritmica. Per la terza volta consecutiva, l’Unipol Forum di Assago, a Milano, è pronto ad ospitare la Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi, quest’anno ancora più entusiasmante perché farà da volano al prossimo Mondiale di Rio de Janeiro, in programma dal 18 al 24 agosto. Oggi si sono accese le luci sulla pedana meneghina, in una lunga giornata dedicata alle prove podio di individualiste e squadre. Presenti la campionessa olimpica Darja Varfolomeev, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, l’ucraina Taisiia Onofriichiuk, che da domani sfideranno le padrone di casa, le azzurre Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Le due poliziotte delle Fiamme Oro, accompagnate dalle tecniche Bilyana Dyakova e Spela Mohar hanno testato il programma di gara e ultimato i dettagli dei loro esercizi: domani dalla mattina inizieranno le qualifiche individuali, con cerchio e palla, valide per la classifica all-around e per l’accesso alle finali di specialità. Poi è stata la volta delle squadre, che hanno confermato quanto questo weekend regalerà una ritmica di qualità eccelsa. Cina, Brasile, Israele e Ucraina, solo per citare gli insiemi più competitivi che si confronteranno con le Farfalle italiane. Le atlete dell’Aeronautica Militare Laura Paris e Giulia Segatori, Chiara Badii e Sofia Sicignano della Raffaello Motto, Lorjen D’Ambrogio della Ginnastica Opera e Laura Golfarelli di Eurogymnica hanno chiuso in grande stile la giornata di prove pedana. La Squadra italiana, seguita dalla responsabile Mariela Pashalieva e dall’allenatrice Valeria Carnali, farà il suo esordio nel tardo pomeriggio di domani con le qualifiche ai 5 nastri.

Tutte le qualifiche saranno trasmesse in diretta streaming su Volare Tv, il canale tematico della Federginnastica ospitato dalla piattaforma OTT di Sportface Tv. Dalle ore 10:00 in gara le individualiste, con Raffaeli inserita da sorteggio nel Gruppo A, il primo a scendere in pedana. Dragas, invece, è nel Gruppo B e inizierà poco dopo le 12:00. Il racconto delle qualifiche a squadre, con inizio alle ore 19:30, sarà impreziosito dalla telecronaca dell’ex campionessa, nonché consigliera federale, Marta Pagnini e della giornalista Ilaria Brugnotti: le Farfalle faranno il loro esordio milanese nel Gruppo B, praticamente in chiusura alle ore 20:55. Stesso programma per la giornata di sabato 19 luglio, mentre domenica 20 la World Cup si chiuderà con i fuochi d’artificio: le finali di specialità andranno in onda, in chiaro, su La7 dalle 14:00 circa, per un pomeriggio estivo di grande ginnastica.

[foto Fabrizio Carabelli]