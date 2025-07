Coimbra - Trampolino Elastico, Cagnasso d’argento al Gym Fest. I senior fanno esperienza nella World Cup 07 Luglio 2025

È andata questo weekend a Coimbra, in Portogallo, la tappa di World Cup di Trampolino Elastico, e parallelamente il torneo internazionale Gym Fest, dedicato agli junior. Proprio in quest’ultima manifestazione ha partecipato Leonardo van Tien Cagnasso, che ha vinto la medaglia d’argento nell’individuale maschile 15-16 anni, confermando tutte le sue qualità nonostante la giovane età. Nella medesima gara era presente anche Ascanio Lazzarini, nono in qualifica e a un passo dalla finale, pur essendo tornato a saltare in campo internazionale dall’Europeo del 2024.

Nella coppa del mondo, tre i ginnasti senior a difendere i colori italiani. Bella prova per Silvia Coluzzi dell’Esercito Italiano. In qualifica la non ancora maggiorenne ha ottenuto il suo miglior punteggio di sempre e, in semifinale dell’individuale femminile, ha ulteriormente migliorato il piazzamento scalando un altro gradino e facendo ammirare i suoi salti tripli. In una sfida dall’altissimo livello concorrenziale, Silvia dimostra di avere le doti per crescere e rientrare nel novero delle migliori otto.

Peccato per le prestazioni individuali e in synchro di Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino. Il ginnasta della Milano 2000, nella finale del doppio, ha purtroppo sbagliato il primo salto. Il collega della Ginnastica Brindisi era al rientro da un infortunio, che lo aveva costretto a saltare la World Cup casalinga di Riccione. Un’altra bella esperienza per Marco Tonelli, che dopo un Campionato Assoluto strepitoso, continua a confrontarsi con i più forti al mondo.

RISULTATI

World Cup

Gym Fest