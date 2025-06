Sofia - Mondiale Junior, le nuove campionesse individuali di specialità 22 Giugno 2025

Purtroppo non erano presenti le nostre azzurre Carol Michelotti (Armonia d'Abruzzo) e Ginevra Bindi (Falciai Arezzo), che nelle qualifiche avevano sfiorato l'accesso alle final eight, concorrendo comunque con i loro risultati al quinto posto italiano nel team ranking iridato, ma le sfide di specialità per i titoli individuali del 3° Campionato Mondiale di Ginnastica Ritmica hanno regalato emozioni e qualità.

All'Arena di Sofia, nella giornata conclusiva della manifestazione iridata, sono state incoronate le nuove giovani campionesse del globo. La competizione si è aperta con l'ottetto al cerchio. La migliore è risultata la padrona di casa, la bulgara Magdalena Valkova, che ha vinto l'oro con 27.350 scalzando il talento kazako di Akmaral Yerekesheva (la migliore in qualifica, oggi a quota 26.950), argento davanti alla statunitense Natalie de la Rosa (26.450 pt.).

Si è proseguito poi con la finale alla palla, dove Yerekesheva ha ben presto trovato il riscatto, salendo sul gradino più alto del podio dopo un esercizio di livello senior valutato 26.150 punti. Piazza d'onore per la cinese Qi Wang (25.950 pt.), bronzo per la georgiana Nita Jamagidze (25.550 pt.).

Podio particolare alle clavette, poiché la FIG ha deciso che in questa competizione non sarebbero stati sciolti i parimeriti. Dunque Zlata Arkatova del Kyrgyzstan vince il titolo con 25.600 punti ma l'argento è doppio e se lo dividono l'egiziana Farida Bahnas e la polacca Kseniya Zhyzhych a quota 25.550, senza di fatto assegnare il bronzo.

Nell'ultima final eight al nastro, Yerekesheva fa il bis d'oro, terzo acuto di giornata per la kazaka, con il totale di 26.400: quello della 15enne sarà un nome da tenere d'occhio negli anni a venire. Piazza d'onore per l'altra ginnasta egiziana Lina Heleika (25.850 pt.), terza piazza per la bulgara Valkova (25.500 pt.) che aggiunge un'altra medaglia per il paese ospitante, oltre a quelli di squadra e nel team ranking. Prime medaglie mondiali, in assoluto nella loro storia, per il Kyrgyzstan e per l'Egitto, come anche per l'Estonia nella finale di squadra ai cinque cerchi grazie al terzo posto condiviso proprio con l'Itaia.

A conclusione della manifestazione, il classico passeggio di consegne per la prossima edizione del Campionato Mondiale Junior. La Romania riceve, nuovamente, la bandiera dalla Federazione Internazionale di Ginnastica. Infatti, la prossima rassegna iridata di categoria, in programma fra due anni come di consueto, si svolgerà a Cluj-Napoca (come nel 2023) dal 14 al 17 luglio 2027.

RISULTATI

Finali Individuali