Sofia - Mondiale Junior, doppietta Italia: le piccole Farfalle argento e bronzo nelle finali di specialità 22 Giugno 2025

Si conclude come meglio non avrebbe potuto, per l'Italia, il 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, che ha calato il sipario quest'oggi All'Arena di Sofia con le finali di specialità individuali e a squadre. Le piccole Farfalle dell'insieme centrano la doppietta sul podio iridato, confermando – dopo i successi del recente Europeo di Tallinn – la bontà del progetto legato al gruppo juniores.

Infatti, le azzurrine si sono laureate vice campionesse iridate con le 10 clavette, al termine di una sfida di altissimo livello, condotta magistralmente da queste giovanissime ragazze, tutte appena 15enni e all'inizio della loro carriera sportiva. Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori hanno tirato fuori il genio dalla lampada, incantando il pubblico sugli spalti - numerosissimo il tifo italiano accorso in Bulgaria, tra parenti, famigliari e amici – interpretando “Friend like me” di Will Smith, brano tratto dal film di Aladdin. Ultime a scendere in pedana come da start list, appena uscito sul maxischermo il punteggio di 24.200 hanno subito festeggiato la medaglia d'argento, alle spalle dell'Ucraina, oro a quota 24.900, ma davanti alle padrone di casa della Bulgaria, terze con 24.150 punti a chiudere un trittico tutto europeo. Per l'Italbaby si tratta del terzo argento d'insieme mondiale nell'albo d'oro federale, dopo le due piazze d'onore di Mosca 2019 nell'all-around e con i nastri.

Non era facile tornare nuovamente in pedana con i 5 cerchi. Serviva testa e concentrazione per pennellare l'esercizio sulle note di “My nocturnal serenad” di Yohio. Il gruppo italiano però ci è riuscito, ha ottenuto il punteggio di 25.100 e si è messo al collo un'altra medaglia, parimerito sul podio con l'Estonia. Il titolo, meritatissimo, va alla Bulgaria con 26.600 punti mentre sul secondo gradino del podio è salito il Brasile a quota 25.350. Si tratta del primo bronzo iridato junior di squadra, e in generale nella storia della FGI.

E allora è partita la festa, sulle tribune i sostenitori azzurri scatenati a cantare “Sarà perché ti amo” e poi fuori dal palazzetto, tutti pronti ad abbracciare queste ragazze magiche che chiudono un ciclo di duro lavoro ma altrettante soddisfazioni, dentro e fuori dalla pedana. Insieme alle sei titolari, in questa avventura, anche le quattro riserve della Squadretta Ludovica Ajello, Adele Asquini, Sophia Maria Militello e Anna Russo, presenti sugli spalti di Sofia per fare il tifo per le compagne con le quali hanno condiviso l'impegno e la pedana.

Al fianco delle ginnaste, le due tecniche che hanno curato il progetto sviluppato a Settimo Torinese, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, che si conclude dopo 10 mesi con quattro medaglie tra Europeo e Mondiale di categoria, equamente divise tra le due competizioni. Tanta soddisfazione per l'intera delegazione, guidata dalla team manager Paola Porfiri, completata dalle individualiste Carol Michelotti e Ginevra Bindi, dalle allenatrici Germana Germani e Francesca Cupisti, dalle ufficiali di gara internazionali Maria Isabella Zunino Reggio ed Emanuela Agnolucci.

RISULTATI

Finale 5 Cerchi

Finale 10 Clavette