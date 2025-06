Sofia - Mondiale Junior, ultimo atto: il programma delle finali di specialità 22 Giugno 2025

Ed ecco già giunto l'atto finale di questa 3ª edizione del Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica. Oggi domenica 22 giugno, a partire dalle ore 13:00 orario locale (alle 12:00 italiane), le finali di specialità individuali e a squadre chiuderanno la rassegna iridata giovanile che questa settimana ha infiammato l'Arena di Sofia.

La squadra italiana, che ieri ha chiuso al quarto posto l'all-around a un soffio dal podio, tornerà protagonista in entrambe le final eight per i titoli. Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori hanno strappato il pass con il quinto punteggio sia nella routine con i 5 cerchi che con le 10 clavette. Sarà l'ultimo ballo per l'Italbaby dopo un percorso durato dieci mesi, un progetto coltivato e cresciuto a Settimo Torinese, sotto la guida delle tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro e il supporto costante dell'Eurogymnica Torino. Nelle finali individuali non vedremo le azzurre Ginevra Bindi (Falciai Arezzo), comunque terza riserva alla palla, e Carol Michelotti (Armonia d'Abruzzo) che in qualifica aveva sfiorato l'accesso con cerchio e clavette.

Il programma di gara partirà proprio con le finali con cerchio e palla delle individualiste e proseguirà con la prima sfida d'insieme con le clavette: ore 14:45 bulgare, Italia ottava nella start list a chiudere. Poi ancora con le etoile per le final eight con clavette e nastro, a concludere ancora i team, stavolta con i 5 cerchi alle ore 17:25 con le azzurre che scenderanno in pedana per seste. La diretta streaming sarà disponibile sul sito di Eurovision Sport.

START LIST