Sofia - Mondiale Junior, le giovani Farfalle sfiorano il podio. Italia 5ª nel Team Ranking 21 Giugno 2025

Nonostante il podio sfiorato di un soffio, le giovani Farfalle italiane hanno spiccato il volo sulla pedana dell'Arena di Sofia, dove quest'oggi è andato in scena il concorso generale a squadre del 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica. La medaglia all-around, al termine delle due routine con i 5 cerchi e le 10 clavette, è sfumata per meno di un punto ma il gruppo azzurro ha incantato per l'eleganza degli esercizi e ha confermato, ancora una volta, la magnifica tradizione italiana nei piccoli attrezzi. Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori hanno concluso al quarto posto la loro gara con il totale di 47.550, cedendo il terzo posto all'Ucraina di bronzo con 48.400. Il titolo iridato di categoria se lo assicura l'insieme di casa, acclamato dal pubblico: la Bulgaria festeggia dal gradino più alto (49.900 punti), sulla piazza d'onore il Brasile (48.900 punti), quasi un passaggio di consegne dalle piccole alle grandi in vista del Mondiale senior in programma ad agosto a Rio de Janeiro.

L'Italbaby ha iniziato l'all-around con l'esercizio ai 5 cerchi, sulle note di “My nocturnal serenad” di Yohio, valutato dalla giuria internazionale 24.200 con punteggi di difficoltà, artistico ed esecuzione tra i più alti tra le 35 nazioni partecipanti. Nella seconda rotazione le azzurrine sono tornate in pedana con le 10 clavette, interpretando “Friend like me” di Will Smith, brano tratto dal film Aladdin. Peccato per una perdita che inficia l'esecuzione e ferma il punteggio a 23.350. Ad ogni modo, le buone prestazioni assicurano la qualificazione a entrambe le finali per i titoli di specialità, in programma domani a conclusione della manifestazione iridata.

Inoltre, il totale del gruppo sommato ai punteggi delle due individualiste Carol Michelotti (Armonia d'Abruzzo) e Ginevra Bindi (Falciai Arezzo) piazza l'Italia al quinto posto nella classifica aggregata del Team Ranking con 140.950 punti, anche in questo caso ad appena un punto dal terzo gradino del podio. Un'ulteriore conferma – dopo i successi del recente Europeo di Tallinn – del valore del movimento anche su un palcoscenico ancora più competitivo come quello mondiale. La Bulgaria conquista l'oro anche nella sfida per nazioni, seguita dagli Stati Uniti e dall'Uzbekistan, rispettivamente d'argento e di bronzo.

Grande soddisfazione per tutta la delegazione, guidata dalla team manager Paola Porfiri, completata dalle tecniche che hanno curato il progetto della Squadretta in questi dieci mesi, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, dalle allenatrici delle individualiste Germana Germani e Francesca Cupisti e dalle giudici internazionali Maria Isabella Zunino Reggio ed Emauela Agnolucci.

RISULTATI

All-Around Squadre

Team Ranking

Qualifiche 5 Cerchi

Qualifiche 10 Clavette