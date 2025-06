Sofia - Bindi e Michelotti: “Che esperienza questo Mondiale”. Anche la Squadra Junior è arrivata in Bulgaria 19 Giugno 2025

Seconda giornata di gare e di qualificazioni al 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, in scena fino a domenica 22 giugno a Sofia in Bulgaria. Ieri le due individualiste italiane Carol Michelotti e Ginevra Bindi hanno esordito in una competizione iridata di categoria e oggi hanno concluso le qualificazioni con gli ultimi due attrezzi: 24.250 punti alle clavette per la pesarese e 22.300 al nastro per la toscana. Entrambe hanno gareggiato di nuovo al mattino, nel primo turno, con la fatica della sveglia presto e l'attesa, lunga l'intera giornata, per conoscere questa sera le otto qualificate alle finali di specialità (QUI LA DIRETTA STREAMING DELLA GARA).

Al termine delle loro prove, Bindi e Michelotti hanno raccontato ai microfoni della Federginnastica le emozioni provate per questo debutto iridato: “E' stata una gara bellissima, frutto del duro lavoro. È stato importante confrontarsi con ginnaste da tutto il mondo – ha spiegato Ginevra, tesserata per la Giuseppe Falciai di Arezzo – è un'esperienza che resterà indimenticabile, nella gara più importante affrontata finora nella nostra vita”. Infatti, le due azzurre avevano preso parte soltanto a tornei internazionali e all'European Cup di Baku. “C'era un po' di tensione e di ansia, ci può stare in un contesto così importante – ha sottolineato Carol – ma tutte le insicurezze sono sparite una volta entrate in pedana. Non vedo l'ora di tornare in palestra, perché si può sempre migliorare, anche se sono orgogliosa di quello che ho fatto”, ha concluso la ginnasta dell'Armonia d'Abruzzo.

Intanto, in attesa degli esiti definitivi delle qualifiche odierne, in tarda mattinata è arrivata a Sofia anche la Squadretta composta da Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport) con le tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. Domani mattina alle 11.30 è prevista la prova podio per l'Italbaby d'Insieme.

