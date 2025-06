Folgaria – Raffaeli e Dragas regine delle finali. Uno show assoluto! Albachiara stella d'Insieme 15 Giugno 2025

Si sono appena concluse anche le finali per attrezzo ai Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, individuali e d’Insieme. I due agenti della Polizia di Stato Sofia Raffaeli e Tara Dragas conquistano due medaglie d’oro a testa al PalaGhiaccio di Folgaria. Il bronzo olimpico di Parigi 2024, dopo aver trionfato ieri nell’all around per la quarta volta consecutiva, si aggiudica due titoli di specialità a cerchio (29.750) e palla (28.400), portando a cinque le medaglie vinte in questa edizione, contando anche i due argenti alle clavette e al nastro. Tara Dragas invece, è la nuova campionessa assoluta alle clavette (28.600) e al nastro (29.050). La diciottenne di San Daniele del Friuli - appena rientrata dal suo secondo campionato europeo senior a Tallinn, dove ha vinto la medaglia d’oro per team insieme a Raffaeli e Taglietti e alla Squadra senior – dopo il quinto posto continentale estone e l’argento ieri nel concorso generale assoluto mette in bacheca i due titoli di specialità e due piazze d’onore rispettivamente a cerchio (28.350) e palla (28.150), eguagliando per numero di medaglie la ventenne di Chiaravalle.

Un plauso anche ad Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano) per i suoi bronzi a cerchio (26.750) e clavette (26.600) e ad Enrica Paolini (Armonia d’Abruzzo) per quello alla palla (25.900) e al nastro (25.800), che si sommano al terzo posto nel concorso generale. Una sfida che ha regalato momenti di trepidazione al numeroso pubblico accorso sugli spalti montani.

Complimenti per tutte, dunque, perché se il torneo nostrano somiglia sempre più ad un mondiale, il solo prendervi parte è un certificato di eccellenza. Ottime Alice Taglietti, Bianca Vignozzi, Giorgia Galli, Elizabetsa Havryliv, Carlotta Fulignati, Sofia Maffeis, Martina Bonucelli, Clara Di Giorgio, Ludovica Platoni, Giulia Dellafelice Sasha Mukhina, Gaia Pozzi, capaci, al terzo giorno di un programma in stile internazionale, di regalarci grandi emozioni e performance di livello. Qualcuna ha fatto un passo indietro, qualcun’altra è riuscita a migliorarsi ma tutte hanno comunque accumulato esperienza.

Una tre giorni di spettacolo puro reso possibile grazie all’impegno congiunto della società Gym Club Ala, Trentino Marketing, APT Alpe Cimbra che precede di un mese l’inizio della Coppa del Mondo di Milano, in programma all’Unipol Forum dal 18 al 20 luglio, ultima tappa del circuito internazionale dei piccoli attrezzi che andrà in onda su La7 per tutte le finali, individuali e a squadre, di domenica.

Dopo i titoli di specialità individuali è stato il turno degli Insiemi. Albachiara Lucca festeggia sia il titolo giovanile con 40.500 punti sia quello Open con 46.600, dati dalla somma degli esercizi di ieri con quelli di oggi. Le ragazze di Elisa e Margherita Quilici, sia con i 5 nastri sia con il misto cerchi/clavette, salgono sul primo gradino del podio trentino. Nel primo attrezzo lasciano al secondo posto la Moderna Legnano, argento con 38.050 punti e al terzo Lo Zodiaco con 33.600 netti mentre nella seconda specialità, troviamo sulla piazza d’onore la Raffaello Motto Viareggio (43.900) mentre il bronzo è andato all’Iris, a quota 43.300. Anche l’11° Memorial Franco Ruffa/Anna Miglietta è andato alla squadra toscana perché, come società, ha ottenuto i miglior piazzamenti in classifica sia nella Giovanile sia nell’Open.

Alle premiazioni hanno partecipato il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, il vicepresidente FGI nonché Farfalla ad Atene 2004 Fabrizia D’Ottavio, il sindaco di Folgaria Michael Rech, l’Assessore allo Sport Simone Cuel, il Consigliere comunale di Folgaria Gianmaria Canalia, il presidente dell’Azienda per il Turismo Alpecimbra Gianluca Gatti, la direttrice dell’APT Daniela Vecchiato, il responsabile Area Eventi di Trentino Marketing Marco Della Riva e la delegata FGI di Trento Micaela Baroni.