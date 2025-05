Roma - Storica visita di Mattarella al CPO Giulio Onesti. Facci: “Un onore e un grande insegnamento” 06 Maggio 2025

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita oggi al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dell’Acqua Acetosa, accolto dal presidente del CONI Giovanni Malagò, dal Segretario generale del comitato olimpico Carlo Mornati e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Durante la visita, ha incontrato i responsabili dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport e ha visitato varie aree della struttura, da decenni punto di riferimento per gli atleti italiani e aperta anche ai cittadini. La visita è proseguita presso il liceo sportivo del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, dove ha dialogato con studenti e docenti, incoraggiando i giovani nel loro percorso scolastico e sportivo. La giornata si è conclusa nell’Aula Magna del complesso, dove ha incontrato dirigenti del CONI, tecnici, rappresentanti istituzionali e numerosi atleti di spicco dell’Italia Team.

“Voglio ringraziarvi per tanti motivi, in primis per l’opportunità offerta con questa visita al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, una struttura straordinaria, un impianto all’avanguardia, un punto di riferimento per lo sport nazionale”, ha dichiarato Mattarella. “È un Centro che raccoglie tradizione e futuro, sin da Giulio Onesti, una storia trasmessa nelle successive presidenze fino a Giovanni Malagò con i tanti successi raccolti in questo periodo. Vi ringrazio per avermi generosamente associato ai vostri meriti da protagonisti dello sport, mi sento abusivo. E vi ringrazio per quello che fate ogni giorno. Dietro ai successi ci sono allenamento, rinunzie e impegno per superare i propri limiti, questo consente i successi raccolti. Non è solo il prestigio regalato al nostro Paese con serietà e lealtà, ma anche un messaggio fondamentale lanciato ai nostri giovani per la pratica sportiva. Perché lo sport trasmette valori importanti come la convivenza, i rapporti con gli altri, il rispetto e arricchisce la vita sociale. Grazie, aspettiamo i prossimi successi”.

Al pensiero del Capo dello Stato fa eco quello del presidente della Federginnastica Andrea Facci, oggi presente insieme ai suoi colleghi delle altre federazioni: “È stato un grande onore poter assistere alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al centro di preparazione olimpica, un luogo che rappresenta un punto di riferimento non solo per il mondo dello sport 5 Cerchi, ma per tutta la comunità sportiva italiana. Il "Giulio Onesti" non è solo una struttura di eccellenza per la preparazione degli atleti, ma è anche un luogo simbolico, dove si respirano i valori dello sport quali la condivisione, il rispetto delle regole, il fair play e la socialità. Come ha giustamente sottolineato il Presidente Mattarella, questo è un luogo in cui si forgiano medaglie, sì, ma soprattutto coscienze, relazioni e modelli positivi per la società. Questa visita ci ricorda quanto lo sport sia un potente strumento di crescita, non solo fisica ma anche umana e civile”.

[Fonte Coni - foto: Roberto Di Tondo-Luca Pagliaricci]