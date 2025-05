Proseguono con successo le attività sportive non agonistiche 2025 di Mini, Super e Top Gym 06 Maggio 2025

È trascorso già un mese e le attività sportive non agonistiche 2025 di Mini, Super e Top Gym stanno riscuotendo un grande successo in termini di partecipazione a tutti gli eventi nel calendario federale. I programmi di Mini, Super e Top Gym hanno preso il via nel weekend del 29 e 30 marzo scorso, con l’organizzazione degli appuntamenti da parte del Comitato Regionale Lombardia e Umbria. Sin da subito il progetto, dedicato alle piccole nuove leve, ha coinvolto tantissimi giovani e giovanissimi, tecnici, valutatori, segretari delle attività non agonistiche e società organizzatrici degli eventi.

Il programma del Minigym abbraccia tutte le sezioni, senza distinzioni di specialità o di genere, ed è dedicato ai più giovani tesserati non agonisti dai 3 ai 5 anni. Alle manifestazioni del Supergym possono partecipare i ginnasti e le ginnaste, regolarmente tesserati/e non agonisti/e, che nell’anno in corso compiono 6-7-8 anni (quest’ultimi purché non abbiano preso parte alle competizioni agonistiche), per le sezioni di Artistica maschile, femminile e Ritmica. Il programma non agonistico del Topgym è dedicato all’Artistica femminile per le ginnaste dai 9 anni in su.

In questo mese di attività, gli appuntamenti si sono svolti in tutta l’Italia, coinvolgendo i Comitati Regionali della Federginnastica che si occupano dell’organizzazione delle manifestazioni attraverso le associazioni e le società sportive del territorio. Dopo l’esordio a fine marzo, il calendario è proseguito nel weekend del 5 e 6 aprile con la Campania, la Puglia, il Molise, la Basilicata e l’Emilia-Romagna. Dopo le festività di Pasqua, l’appuntamento per i più piccoli è sbarcato in Sicilia e in Abruzzo, il 26 e 27 aprile. Nell’ultimo fine settimana, quello del 3 e 4 maggio, mentre il Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica maschile e femminile assegnava gli scudetti 2025, sono andate in scena diverse manifestazioni tra i CR Toscana – presso il quale ha fatto visita anche il Presidente FGI Andrea Facci, dopo aver presenziato alla Final Eight di Firenze – Umbria, Emilia-Romagna, Sardegna e Campania.

Le società e le associazioni sportive possono rivolgersi ai propri Comitati Regionali di appartenenza per conoscere i calendari delle attività sportive non agonistiche organizzate sul territorio. Ricordiamo, inoltre, che le attività di Mini, Super e Top Gym sono sviluppate dalla Federazione Ginnastica d’Italia nell’ambito di un progetto presentato a Sport e Salute, per la promozione e il sostegno all’attività di base, di cui vi daremo pronti aggiornamenti. Dunque, è quantomai importante la partecipazione alle manifestazioni da parte dei tesserati e delle società.