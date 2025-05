Desio - Il presidente Facci presenta la nuova C.T. alle Farfalle. Pashalieva: "per me è un onore essere qui!" 05 Maggio 2025

Oggi, il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci ha presentato alla squadra nazionale italiana di ritmica, di rientro dai successi all’European Cup di Baku, la nuova allenatrice Mariela Pashalieva, che si è detta felicissima di iniziare “un’avventura piena di gioia, di cose nuove e bellissime, sono impaziente di cominciare a lavorare con queste meravigliose ginnaste. Non è solo un piacere essere qui ma un onore. Per me – ha aggiunto la tecnica bulgara - l’Italia Team è sempre stata una scuola di riferimento nella mia carriera, perché rappresenta egregiamente il movimento della ritmica internazionale”. Insieme al massimo dirigente federale c’erano pure i consiglieri Marta Pagnini e Oreste De Faveri con il numero uno del Comitato regionale FGI Lombardia Niccolò Maffeis.

Per una delle ragazze poi è stata una giornata particolare, infatti l’aviere dell’Aeronautica Militare Giulia Segatori ha compiuto 21 anni, festeggiando in Accademia insieme al resto delle sue compagne. Malgrado la stanchezza per il lungo viaggio dall’Azerbaijan il clima era molto disteso e negli occhi delle nuove Farfalle si leggeva la voglia di ricominciare subito. Domani mattina, nell’impianto brianzolo, sono già previsti dei controlli tecnici che l’head coach effettuerà insieme alle tecniche azzurre Alessia Russo e Valeria Carnali. Prossimo obiettivo gli Europei in programma a Tallinn all’inizio di giugno.

Con Chiara Badii, Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare) c’erano anche Lorjen D’Ambrogio (Opera Roma) e Allegra Jakic (Endas Cervia) che non erano partite per Baku, come l’aviere Laura Paris. La ventiduenne di Rho, dopo il ritiro dall’attività agonistica annunciato ieri da Martina Centofanti e Daniela Mogurean, è l’unica rappresentante del gruppo di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. Questo pomeriggio si è aperta, dunque, una nuova stagione, tra candeline e foto ricordo, con il Presidente Facci che in qualità di DTN ad interim della Sezione dei piccoli attrezzi ha garantito alle atlete e allo staff tecnico tutto il supporto della Federazione per la realizzazione dei loro sogni.