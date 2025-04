Baku - La 2ª edizione dell’European Cup anticipa il Campionato continentale di Ginnastica Ritmica 28 Aprile 2025

La Ginnastica Ritmica italiana, dopo la recente tappa di World Cup, torna di nuovo a Baku, in Azerbaijan, dal 1° al 4 maggio, per la 2ª edizione dell’European Cup, l’innovativo format proposto lo scorso anno dall’European Gymnastics che ha riscosso grande successo. Infatti, si rinnova la formula delle “Cross Battles”, gli avvincenti round a eliminazione diretta in cui le ginnaste si sfidano per accedere alla fase successiva, sia per le individualiste senior che per le squadre.

La competizione inizierà giovedì 1° maggio e vedrà affrontarsi 25 nazioni, 73 ginnaste senior e 102 junior. Grande rappresentanza per l’Italia, che si presenterà in terra azera con una nutrita delegazione, in partenza tra domani e giovedì stesso. Il Direttore Tecnico Nazionale ad interim, il Presidente federale Andrea Facci, ha convocato come individualiste senior, le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Sofia Raffaeli e Tara Dragas, e la squadra senior composta dall’aviere dell’Aeronautica Militare Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori, Chiara Badii e Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino). Presenti inoltre le junior, le individualiste Ginevra Bindi (Giuseppe Falciai) e Carol Michelotti (Armonia d’Abruzzo) e la squadretta formata da Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport).

Al fianco delle ginnaste ci saranno le tecniche Claudia Mancinelli e Spela Alenka Mohar per le senior, Irina Roudaia e Valeria Carnali per la squadra maggiore con la ginnasta assistente Alessia Russo, Germana Germani per le individualiste junior, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro per la squadra junior. A completare la delegazione anche le ufficiali di gara Alexia Agnani ed Emanuela Agnolucci, oltre ai fisioterapisti Michele Ragni e Alessio Sauchelli.

PROGRAMMA

Tutti gli orari sono indicati nel fuso orario locale dell'Azerbaijan (+2 ore rispetto all’Italia)

Giovedì 1° maggio 2025

14:30 – 16:24 Senior Individuali Cerchio e Palla – Gruppo B

16:50 – 18:44 Senior Individuali Cerchio e Palla – Gruppo A

Venerdì 2 maggio 2025

10:00 – 11:54 Senior individuali Clavette e Nastro – Gruppo A

12:10 – 14:04 Senior individuali Clavette e Nastro – Gruppo B

15:10 – 16:25 Squadre Senior 5 Nastri e 3 Palle/2 Cerchi

Sabato 3 maggio 2025

10:00 – 11:40 Squadre Junior All-Around

12:10 – 14:10 Qualificazioni individuali junior – Gruppo A

15:00 – 17:00 Qualificazioni individuali Junior – Gruppo B

18:00 – 19:05 Cross Battles Squadre Senior

Domenica 4 maggio 2025

10:00 – 12:30 Finali di specialità individuali junior

12:55 – 14:20 Finali di specialità junior squadre 5 cerchi e 5 clavette

15:30 – 16:35 Senior Individuali Cross Battles 1/8 Finale

17:00 – 19:35 Senior Individuali Cross Battles ¼ di finale, semifinale e finale