Tashkent - Taglietti e Sella, piazzamenti utili! La Coppa dà appuntamento a fine luglio al Forum di Milano 27 Aprile 2025

Mattinata dedicata ai piccoli attrezzi, in diretta su La7d. Di scena due individualiste azzurre: l’esordiente Alice Taglietti ha concluso la sua bella prima esperienza in Coppa del Mondo con il sesto punteggio alla palla. Il 26.15 della promessa della ASD Lightblue di Brescia è un ottimo punto di partenza e una conferma del valore del 2007 seguito in Uzbekistan da Sara Menassi. Viola Sella, invece, si piazza in quinta posizione alle clavette con 26.65. La stella della SG. Forza e Coraggio di Milano, allenata da Daniela Vergani, avrebbe meritato anche di più, vista l’ottima esecuzione con il doppio attrezzo. La prova comunque rimane molto performante e formativa, in vista dei prossimi impegni. Si chiude quindi il sipario della Gymnastics Sport Palace sulla terza tappa del Circuito FIG, con la convinzione del gruppo guidato da Isabella Zunino Reggio di aver fatto un’ottima figura. Ora l’appuntamento conclusivo della World Cup di ritmica è per la finalissima all’Unipol Forum di Assago, dal 18 al 20 luglio, in diretta su La7. Per la cronaca al cerchio si impone l’idolo di casa, Takhmina Ikromova con il personale di 28.50 davanti alla connazionale Anastasia Sarantseva, seconda a quota 28.15, e alla bielorussa Daria Grokhotova, bronzo con 27.85. Nelle altre tre specialità la dominatrice assoluta con punteggi stratosferici è stata l’olimpionica Darja Verfolomeev, numero uno alla palla (29.35), alle clavette (30.00) e al nastro (29.05). Alle spalle della tedesca si è piazzata per due volte la Ikromova, eccetto nel doppio attrezzo dove è arrivata terza, dopo la Sarantseva, ancora d’argento. Quest’ultima colleziona una terza piazza alla palla, come l’altra tedesca Anastasia Simakova al nastro. Tra le squadre Cina e Polonia (vincitrice dell'all around di sabato) si scambiano le prime due posizioni tra i 5 nastri, dove trionfano le olimpioniche orientali con 24.55 (contro il 23 polacco), e il misto che, invece, si aggiudicano le europee con 25.10 (contro il 24.95 delle ragazze di Pechino). Il bronzo va rispettivamente al collo di Kazakhstan e Uzbekistan. Assenti Italia, Bulgaria, Israele, Ucraina, Brasile, Giappone. Per i risultati completi CLICCA QUI!

FINALE PALLA

FINALE CLAVETTE