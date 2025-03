Desio - Il Presidente Facci a bordo pedana dell’Accademia di Ritmica, vicino alla squadra 31 Marzo 2025

Oggi il Presidente della Federazione Ginnastica Andrea Facci era in Accademia a Desio, di prima mattina, insieme al Presidente del Comitato Regionale Lombardia Nicolò Maffeis per far sentire la sua vicinanza al gruppo e per assistere dal vivo all’allenamento con controllo tecnico e alla prova di gara in vista della Coppa del Mondo. Il Direttore Tecnico ad interim della sezione dei piccoli attrezzi deciderà con lo staff tecnico composto da Alessia Russo, Valeria Carnali, Irina Roudaia, Elena Aliprandi e Marta Romagna, se partire per Sofia dopodomani. Le Farfalle farebbero così in Bulgaria il loro esordio stagionale. Nell’impianto brianzolo si sta lavorando sodo, le atlete stanno spingendo al massimo per farsi trovare pronte, sopratutto il gruppo più giovane che vede di fronte a sè l’occasione concreta di fare la primissima esperienza ufficiale da titolari. La Federazione non vuole però affrettare i tempi, visto che le due routine non sono del tutto stabilizzate, e saranno le tecniche a decidere collegialmente se andare o rimandare la prima uscita alla tappa successiva, esattamente come fatto nel 2022, quando il post Tokyo iniziò addirittura a Baku, nella quarta prova, saltando Atene, Tashkent e Sofia. Le finali comunque saranno trasmesse in diretta su La7d con il commento tecnico di Marta Pagnini. Sulla pedana dell’Armeec Arena di sicuro rivedremo Sofia Raffaeli (Fiamme Oro), al primo appuntamento con i nuovi esercizi dopo Parigi 2024, che sarà accompagnata da Viola Sella, l’individualista di punta della Forza e Coraggio Milano.