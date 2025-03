Voucher per lo sport: le iniziative di Sport e Salute a sostegno delle attività nel Lazio e in Calabria 28 Marzo 2025

Due iniziative territoriali finalizzate a incentivare e promuovere l'attività fisica e sportiva, attraverso l'assegnazione di voucher sportivi in favore di giovani, con priorità per i soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Si tratta dei bandi "Voucher per lo Sport - Regione Lazio" e "La Calabria per i Giovani: azione voucher sportivi 2025", tramite i quali Sport e Salute affiancherà due importanti Regioni italiane con azioni per l'abbattimento delle barriere d'accesso alla pratica sportiva.

Entrambe le iniziative prevedono importanti investimenti in termini di risorse pubbliche. "Voucher per lo Sport - Regione Lazio", nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, stanzia 30 milioni di euro in tre anni, mentre "La Calabria per i Giovani" è a valere sui fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò attesta l'importanza riconosciuta della promozione della pratica sportiva da parte delle Istituzioni pubbliche e, quindi, responsabilizza Sport e Salute e tutto il sistema sportivo nazionale affinché le finalità siano raggiunte, permettendo a quanti più giovani di avvicinarsi alla pratica sportiva, superando la barriera economica d'accesso.

Fondamentale è l'apporto delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del territorio, chiamate ad accogliere i giovani beneficiari dei voucher, potendo sia proporre un'offerta variegata ad una domanda di sport sempre maggiore sia garantirsi l'opportunità di ampliare la propria azione anche grazie al supporto di risorse pubbliche messe a disposizione dalle istituzioni.

VOUCHER LAZIO

https://www.sportesalute.eu/voucherlazio.html

VOUCHER CALABRIA

https://www.sportesalute.eu/calabriagiovani.html