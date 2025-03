Cantanhede – Prime finali per gli azzurri centrate tra World Cup e IOC di Ginnastica Aerobica 21 Marzo 2025

Al via il primo appuntamento internazionale della stagione per la Ginnastica Aerobica italiana, impegnata a Cantanhede, in Portogallo, con la World Cup e l'International Open Competition sia senior che junior. La competizione portoghese si è aperta proprio con il torneo internazionale. Nell’individuale maschile Ferdinando Rusu del Gymnova Sporting Club ha strappato la qualificazione alla finale con il punteggio di 18.300, secondo score di giornata nella categoria juniores. Ottimo piazzamento anche per Ilaria Pagella della Ginnastica Valentia, che vola tra le migliori otto con 17.850 punti e la terza posizione in Q1. Grande soddisfazione pure nell'individuale femminile senior, dove Elisa Marras dell'Aerobica Evolution e Lucrezia Rexhepi – in forza al sodalizio di Valenza – hanno dominato le qualifiche, lasciando il vuoto dietro di loro: Elisa è prima con 18.550, Lucrezia seconda a quota 18.250.

Entrambe sono tornate in pedana quest'oggi al Pavilhão Marialvas, quando è iniziata anche la prima tappa del circuito FIG di Coppa del Mondo, per la sfida delle coppie miste. Rexhepi si prende un'altra finale insieme a Matteo Falera della Ginnastica Agorà: il loro 18.700 è il secondo score di qualifica, subito alle loro spalle c'è l'altro duo azzurro composto da Marras e Andrea Colnago – storica coppia della società di Gorle – con 18.650 punti. Davanti agli azzurri soltanto le compagini dell'Azerbaijan e dell'Ucraina.

Domani sia lo IOC che la World Cup proseguiranno con le qualifiche mancanti e le prime finali. Per l'Italia vedremo nell’individuale maschile senior Marcello Patteri e Colnago per il torneo internazionale mentre in Coppa del Mondo la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti schiererà nel singolo Davide Nacci, Francesco Sebastio, Arianna Ciurlanti e Sara Cutini; il trio del Mondiale di Pesaro 2024 formato da Nacci-Sebastio-Cutini e il gruppo completato da Falera e Patteri. Al fianco degli atleti ci saranno i tecnici Emanuele Pagliuca – anche responsabile della delegazione – e Arianna Ciucci, oltre alla DTN Righetti anche in veste di ufficiale di gara come pure Monica Darone e Michela Muzzi.

RISULTATI

International Open Competition

World Cup