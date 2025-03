Marbella - Raffaeli al Grand Prix spagnolo, Tavano e Taglietti volano ad Atene per l’Aphrodite Cup 21 Marzo 2025

Al via anche la stagione internazionale di Ginnastica Ritmica 2025. I piccoli attrezzi aprono il loro percorso con i primi tornei internazionali, in un’annata che sarà segnata dal Campionato Europeo di Tallin (4-8 giugno) e dal Mondiale di Rio de Janeiro (20-24 agosto), passando per il circuito di World Cup con il gran finale a Milano (18-20 luglio).

La campionessa azzurra Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, torna sulle pedane internazionali, dopo aver iniziato a mostrare il suo nuovo programma di gara in occasione delle prove del Campionato Nazionale di Serie A, partecipando al Grand Prix di Marbella, in Spagna. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è partita giovedì da Roma insieme alla sua tecnica Claudia Mancinelli, all'ufficiale di gara Emanuela Agnolucci e il fisioterapista Michele Ragni.

Sempre dal 21 al 23 marzo, ma a Palaio Faliro, ad Atene, andrà in scena il “10th Aphrodite Cup”. Per il torneo greco sono state convocate le individualiste senior Isabelle Tavano dell’Udinese e Alice Taglietti della Lightblue, oltre alle due junior Ginevra Bindi della Giuseppe Falciai e Carol Michelotti dell’Armonia d’Abruzzo. Al fianco delle ginnaste ci saranno le tecniche Spela Mohar Dragas, Sara Menassi, Francesca Cupisti e Germana Germani oltre all’ufficiale di gara, anche capo delegazione, Maria Isabella Zunino Reggio.