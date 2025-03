Cantanhede - Prima uscita internazionale per l’Aerobica italiana con la World Cup e lo IOC 18 Marzo 2025

Prima uscita internazionale, nella stagione 2025, per la Ginnastica Aerobica italiana, che sarà impegnata nella 13ª edizione dell’International Open Competition, da domani fino al 21 marzo, e con la World Cup dal 21 al 23 marzo. Su indicazione della Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti, e in accordo con il Presidente federale Andrea Facci, sono stati convocati i seguenti ginnasti e ginnaste azzurri: Arianna Ciurlanti (Ginnastica Macerata), Andrea Colnago ed Elisa Marras (Aerobica Evolution), Sara Cutini (Artistica Porto Sant’Elpidio), Matteo Falera (Ginnastica Agorà), Davide Nacci e Francesco Sebastio (Ginnastica Francavilla), Ilaria Pagella e Lucrezia Rexhepi (Ginnastica Valentia), Marcello Patteri (Polisportiva Mistral) e Ferdinando Rusu (Gymnova Sporting Club). Al fianco degli atleti ci saranno i tecnici Emanuele Pagliuca – anche responsabile della delegazione – e Arianna Ciucci, oltre alla DTN Righetti anche in veste di ufficiale di gara come pure Monica Darone e Michela Muzzi.

La competizione portoghese si aprirà con il torneo internazionale, al quale l’Italia parteciperà sia con gli junior, nell’individuale maschile e femminile, Rusu e Pagella, sia con i senior, sempre nel singolo, Patteri, Colnago, Marras e Rexhepi. Nella prima tappa di Coppa del Mondo del circuito FIG 2025, invece, la Direttrice Tecnica schiererà, come individualisti, Nacci, Sebastio, Ciurlanti e Cutini; le due coppie miste saranno quelle composte da Colnago-Marras e Falera-Rexhepi; confermato il trio del Mondiale di Pesaro 2024 formato da Nacci-Sebastio-Cutini e il gruppo completato da Falera e Patteri.

Le gare al Pavilhão Marialvas prenderanno il via mercoledì 19 e giovedì 20 marzo con le qualificazioni dello IOC junior e senior; venerdì 21 marzo inizieranno le finali IOC e le Q1 della World Cup (coppie miste); sabato 22 marzo proseguirà la fase preliminare della Coppa del Mondo (individuali maschili e femminili; trio, gruppo) mentre domenica 23 marzo l’evento si concluderà con tutte le finali di specialità dei senior in coppa del mondo.

