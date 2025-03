Forlì - La Fortebraccio comanda il campionato di Serie B. Auxilium incalza. La lotta per la promozione è ancora aperta 16 Marzo 2025

Si è svolta a Forlì la seconda prova del Campionato di Serie B di ginnastica ritmica, con le migliori squadre italiane in gara per conquistare punti preziosi in vista della classifica finale. La competizione – organizzata dalla Gymnica ’96 diretta da Chiara Domeniconi - ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico, con atlete che hanno brillato in esercizi di grande complessità ed eleganza.

La società Auxilium Genova si è imposta nella seconda prova con un punteggio totale di 98.466, aggiudicandosi 30 punti speciali. Grazie alle prestazioni eccellenti di Elena Motosso (cerchio), Sofia Vivaldi (palla), Irene Peratello (clavette) e Lucia Sigolo (nastro), la squadra ligure ha mostrato grande compattezza e qualità tecnica.

Nonostante la vittoria di giornata dell’Auxilium, il primato nella classifica generale resta nelle mani della Fortebraccio Perugia, che ha chiuso al secondo posto questa prova con 97.818 punti e 27 punti speciali. L’eccellente prova di Diana Petrova (cerchio), Ludovica Platoni (palla), Ludovica Bussolini (clavette) e Angelica Roccetti (nastro) ha consolidato la posizione della squadra umbra, che mantiene la leadership nella classifica di campionato con 57 punti complessivi, frutto delle due prove disputate.

La terza posizione di oggi è andata alla Doria Gym Taviano, che ha totalizzato 96.233 punti guadagnando 25 punti speciali. La squadra pugliese si è resa protagonista di una prova solida, grazie alle ottime esibizioni di Chiara Rizzo (cerchio), Asia Karol Piscopiello (palla), Alice Grigolini (clavette) e Melissa De Matteis (nastro). Nella classifica generale, però, il terzo posto è occupato dalla Ritmica Futura Concesio, che ha chiuso la seconda prova al quarto posto con 95.967 punti ma mantiene 50 punti totali, garantendosi così un posto tra le migliori del campionato.

Al quinto posto della classifica generale troviamo Ritmica Piemonte con 42 punti, mentre Iris Firenze segue a quota 40. Entrambe le squadre hanno mostrato continuità, ma non sono riuscite a imporsi nelle prime posizioni della seconda prova.

Un netto miglioramento si è visto per San Marino, che ha ottenuto il quinto posto di giornata con 95.033 punti e 21 punti speciali, un balzo in avanti rispetto alla prima prova. Pari merito nella classifica finale con Ginnica 3 Roma, entrambe ferme a 28 punti dopo due prove. Grande rimonta per Evoluzione Danza di Angri, che nella seconda prova ha ottenuto 94.600 punti, piazzandosi sesta e portandosi a 26 punti totali, gli stessi del Club Giardino Carpi. Le due squadre restano comunque fuori dalla lotta per le prime posizioni, ma mostrano segnali di crescita per il futuro.

Chiudono la classifica generale Fenix Catania (24 punti), Concordia Chivasso (24 punti) e 5 Cerchi Montegrotto (20 punti), tutte ancora alla ricerca di una prestazione che possa farle risalire la graduatoria.

Con ancora un’altra prova da disputare, il campionato di Serie B di ginnastica ritmica rimane apertissimo. La Fortebraccio Perugia sembra avere il controllo della classifica, ma l’ottima prova dell’Auxilium Genova dimostra che nulla è scontato. Anche la Ritmica Futura Concesio e la Doria Gym Taviano sono pronte a dare battaglia per il podio.

La prossima tappa, in programma a Osimo il 13 dicembre prossimo, sarà decisiva per delineare le squadre che potranno ambire alla promozione in Serie A, mentre le formazioni in difficoltà cercheranno di migliorare le proprie prestazioni per evitare la retrocessione. Il campionato è più avvincente che mai e gli appassionati di ginnastica ritmica possono aspettarsi ancora tante emozioni.

Alle premiazioni di oggi hanno partecipato il neo eletto presidente federale, il dott. Andrea Facci, il consigliere del Comitato Regionale FGI Emilia-Romagna, Fabio Grandi e il numero uno della società organizzatrice, Alessandro Fossi.