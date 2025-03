Forlì – Albachiara Lucca brilla e conquista la vetta. Sul podio anche Moderna Legnano e Falciai Arezzo 15 Marzo 2025

La seconda prova del Campionato di Serie A2 di ginnastica ritmica si è conclusa a Forlì con la vittoria dell’Albachiara Lucca, che ha ottenuto un punteggio totale di 103.967, consolidando la propria posizione in classifica e portando a casa altri 30 punti speciali (60 nel campionato). La squadra toscana ha brillato con performance di alto livello, imponendosi nella competizione con esercizi di grande precisione ed eleganza che hanno incantato non solo il pubblico presente ma anche gli spettatori sintonizzati su Volare Tv, il canale ufficiale della Federginnastica visibile sulla piattaforma OTT Sportface tv del gruppo Nexting.

A seguire, in seconda posizione, si è piazzata la Moderna Legnano, che con 102 punti netti ha messo insieme altri 27 punti che, sommati ai 23 della prima prova, raggiunge quota 50 validi per la terza posizione nel campionato, dimostrando grande solidità e determinazione. Il terzo gradino del podio di giornata è andato invece alla Falciai Arezzo, che con 101.701 punti ha raccolto 25 punti speciali, restando in scia alle prime due squadre e assicurandosi la seconda posizione nella classifica generale con 52 punti.

La quarta piazza è stata occupata dall’Aurora Fano, che con 101.033 punti ha ottenuto 23 punti speciali, mostrando una grande crescita rispetto alla prima prova. La Gymnasium Catania, con 98.900 punti, ha chiuso la top five, aggiungendo 21 punti al proprio bottino. Tra le altre squadre in gara si segnala la Kinesis, che ha chiuso al sesto posto con 98.399 punti, seguita da Ginnastica Valmontone (97.534 punti) e Pontevecchio Bologna (97.100 punti). In nona posizione la Virtus Gallarate con 93.966 punti, mentre la Estense Putinati Ferrara ha concluso la prova al decimo posto con 93.633 punti. Nelle posizioni di rincalzo troviamo Iris Giovinazzo, undicesima con 92.100 punti, e la squadra di casa, la Gymnica 96 Forlì, che con 91.634 punti ha chiuso in dodicesima posizione, raccogliendo 7 punti speciali.

Tra le atlete che hanno brillato maggiormente nella competizione, si segnalano l’uzbeca Takhmina Ikromova (Albachiara Lucca), che ha ottenuto il miglior punteggio con il nastro (28.167 punti) e l’atleta individuale neutrale Darya Viarenich (in forza alla Moderna Legnano), che ha dominato nella specialità delle clavette con un punteggio di 28.033.

Il campionato di Serie A2 proseguirà con la terza prova, in programma ad Osimo il 12 e 13 aprile, decisiva per delineare la classifica generale e determinare le squadre che potranno ambire alla promozione in Serie A1. Dopo questa seconda prova, l’Albachiara Lucca si conferma la compagine da battere, ma la lotta per il vertice è ancora aperta. Resta da vedere se le squadre inseguitrici riusciranno a colmare il divario e a ribaltare la situazione nella prossima tappa.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il neo eletto presidente federale, il dott. Andrea Facci, il numero uno del Comitato Regionale FGI Emilia-Romagna, Corrado Dones e l’assessore allo sport del Comune di Forli, il dott. Kevin Bravi. Il tribuna autorità presenti anche il dirigente della società organizzatrice, Alessandro Fossi - coadiuvato dallo staff della Gymnica '96 diretto da Chiara Domeniconi - e i figli di Bruno Grandi: Fabrizia, Fabio e Massimo. Osservato all'inizo il minuto di silenzio in ricordo del presidente onorario della FGI, Riccardo Agabio scomparso proprio ieri, tra gli applausi dei quasi mille spettatori sugli splati. La presidente del Comitato Tecnico Internazionale dei piccoli attrezzi, Noha Abou Shabana, ha fatto pervenire le sue condoglianze per la scomparsa del presidente onorario della FGI: "era un vero gentiluomo e rimarrà per sempre nei nostri cuori per le sue azioni e il sostegno che ha sempre dato al mondo della ginnastica - ha detto la dirigente egiziana - Agabio è stato un vero leader, ci mancherà davvero".

Il programma odierno, nel giorno delle celebrazioni per il 156° di Fondazione della Federginnastica, proseguirà, dalle 18.30, con la massima Serie, sempre in diretta su Sportface tv con la tecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Elena Varallo.