Carate Brianza – A Villa Cusani presentata la terza tappa del Campionato di Serie A e B di Artistica maschile e femminile 14 Marzo 2025

Oggi, nella splendida cornice di Villa Cusani a Carate Brianza, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza tappa del Campionato di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile, moderata dal giornalista Edoardo Grassi. L’incontro ha visto la partecipazione del neo eletto presidente federale, il dott. Andrea Facci, il consigliere nazionale Oreste De Faveri, il numero uno della società organizzatrice, Giorgio Corti, il Direttore tecnico nazionale maschile, Giuseppe Cocciaro e il primo cittadino di Carate, il dott. Luca Veggian. In platea erano presenti anche l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Elisa Iorio, il caporal maggiore dell’Esercito italiano, Angela Andreoli - componenti della squadra vincitrice della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il presidente del Comitato Regionale FGI Lombardia, Nicolò Maffeis e Alessandro Zanardi.

“Per noi è un grande onore poter organizzare questo evento e per questo voglio ringraziare il nostro neo presidente, il dottor Andrea Facci che ci ha dato questa opportunità – ha dichiarato il dirigente della società organizzatrice - Dopo la prima prova di Montichiari, non era affatto scontato che ben due gare si svolgessero in Lombardia, quindi grazie per la fiducia che ci avete accordato. Un ringraziamento speciale anche al sindaco che ci ha sempre sostenuto e accompagnato in questo percorso. Il suo supporto, così come quello di tutta l’amministrazione, è stato fondamentale”.

La competizione si svolgerà il 21 e 22 marzo 2025 presso il PalaFitLine di Desio, una struttura in grado di ospitare fino a seimila spettatori, offrendo così un’opportunità unica per gli appassionati di assistere a esibizioni di alto livello.

“Lo sport che tutti noi amiamo, che abbiamo nel cuore, merita di essere conosciuto e valorizzato, ed è proprio questo il nostro obiettivo con questo evento al PalaFit Line – ha dichiarato il consigliere federale De Faveri, neo eletto nel CDF - La ginnastica non è solo una disciplina straordinaria, ma porta con sé valori morali profondi, e vogliamo che questo sia percepito da tutti. Quando il Presidente Corti mi ha contattato, non abbiamo esitato un attimo a metterci a disposizione. Avevamo aspettative importanti e, guardando a quanto fatto undici anni fa, abbiamo lavorato con grande attenzione ai dettagli, curando ogni aspetto dell’accoglienza. Il nostro obiettivo principale è stato garantire le migliori condizioni per gli atleti, veri protagonisti della competizione, così come per i loro tecnici, dirigenti e per il pubblico. Tutto questo è stato il frutto di mesi di incontri e lavoro con l’associazione Pro Carate, con cui abbiamo collaborato per offrire la migliore esperienza possibile.”

La tappa di Desio rappresenta la terza e ultima fase della “regular season” del campionato per club, preceduta dalle tappe di Montichiari (7-8 febbraio 2025) e Ancona (7-8 marzo 2025). Le squadre partecipanti si contenderanno l’accesso alla Final Eight, in programma il 3 e 4 maggio 2025, al Pala Wanny di Firenze.

“Ci tengo a sottolineare che le realtà sul territorio sono il vero motore della ginnastica – ha affermato il numero uno di viale Tiziano - Ho avuto modo di incontrare molte società lombarde nelle scorse settimane e di confrontarmi con loro su idee e progetti per il futuro. Ringrazio il Presidente del Comitato Regionale, Nicolò Maffeis, per la sua presenza, così come tutti i tecnici, i dirigenti e, ovviamente, le ragazze qui in prima fila. Al di là dei risultati agonistici, che restano il nostro obiettivo di riferimento, stiamo discutendo su come crescere ancora di più sotto ogni aspetto: dal sostegno alle associazioni al supporto delle istituzioni. In questo senso, proprio l’altro giorno ho avuto un incontro con la sottosegretaria con delega allo sport della Regione Lombardia, la dott.ssa Federica Picchi, per parlare di come la Regione possa sostenere le associazioni sul territorio, in particolare sull’impiantistica. È fondamentale mettere insieme tutti i pezzi e remare nella stessa direzione. E devo dire che sento un’energia positiva, un buon clima: possiamo davvero continuare a crescere, non solo mantenendo i risultati, ma anche rafforzando la nostra struttura e le nostre potenzialità. Per quanto riguarda l’organizzazione delle gare e degli eventi, stiamo già lavorando su nuove procedure per il prossimo anno. A breve avvieremo dei gruppi di lavoro per offrire un maggiore supporto alle società che si occupano dell’organizzazione. Ringrazio in particolare il Presidente Giorgio Corti, con cui collaboriamo da anni e di cui conosciamo bene la serietà e l’impegno. Sappiate che la Federazione è pronta a mettere in campo risorse ed energie per alzare ulteriormente il livello della qualità”.

“Sono davvero felice che, dopo undici anni, siamo tornati qui per un evento così importante – ha fatto eco il sindaco Veggian - Come è stato giustamente ricordato, insieme alla Pro Carate abbiamo scelto un luogo altamente rappresentativo: questa splendida villa storica, che nel tempo è tornata a vivere. A differenza di allora, oggi è uno spazio aperto alla comunità, ricco di mostre, eventi culturali e, soprattutto, è diventato un punto di riferimento per le nostre associazioni. Proprio per questo, sono particolarmente orgoglioso che la Pro Carate abbia scelto questa location per presentare un evento che dà lustro a tutto il nostro territorio. Ospitare la terza tappa di una competizione così prestigiosa, con atleti di Serie A1, A2 e B di ginnastica artistica, è per noi motivo di grande soddisfazione. Un sentito ringraziamento va alla Pro Carate, una vera eccellenza del nostro territorio. Con 114 anni di storia e più di 400 atleti, rappresenta un pilastro dello sport italiano”.

“Il Campionato Nazionale di Serie A è senza dubbio la competizione a squadre più importante a livello nazionale – le parole del DTN GAM - E devo dire che la Pro Carate sta facendo un percorso davvero notevole, visto che attualmente si trova al secondo posto in classifica generale. Questo dimostra che la società sta lavorando nel modo giusto e con grande determinazione. Inoltre, voglio sottolineare un aspetto importante: agli ultimi Giochi Olimpici, ho avuto il piacere di convocare Yumin Abbadini, che ritengo sia il miglior ginnasta della Pro Carate. E non ha deluso le aspettative! Ha disputato un’ottima Olimpiade, qualificandosi per la finale All-Around tra i migliori 24 ginnasti del mondo, è stato prima riserva alla sbarra e ha contribuito al sesto posto della squadra italiana nella finale ter Team. Un risultato di altissimo livello”

Buongiorno a tutti, siamo felicissime di essere qui oggi - hanno detto Andreoli e Iorio dopo la presentazione di Edoardo Grassi sui loro risultati a cinque cerchi ed europei - L’Olimpiade di Parigi è stata la nostra Olimpiade, un’esperienza indimenticabile. Abbiamo vissuto un’emozione indescrivibile, forse la più bella della nostra vita, così come quella al Campionato di Rimini a maggio. Ci sentivamo legate dall’inizio alla fine. Nella ginnastica artistica, ogni atleta si esibisce su un attrezzo diverso, ma vi assicuro che mentre le mie compagne gareggiavano, io ero lì con loro, vivevo ogni esercizio come se fossi su quegli attrezzi insieme a loro. È stato magnifico. La stessa cosa succede anche nelle gare di Serie A dove ci giochiamo lo scudetto nazionale. Sportività e competitività allo stesso tempo. È questo il bello della ginnastica.

I biglietti per l’evento sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Il programma delle gare prevede: