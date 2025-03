Fiumicino - Eletto il nuovo Consiglio Direttivo Federale. Giandomenico Drago 25° Segretario Generale. Inizia la Road to LA28! 01 Marzo 2025

Le urne della Assemblea Elettiva FGI, presieduta dall’avvocato Pierluigi Matera, hanno espresso anche i componenti del Consiglio Direttivo Federale. Su 4.552 voti presenti affiliati e 27.548 voti validamente espressi, con 8 schede bianche, Fabrizia D’Ottavio, argento a squadre di ritmica ad Atene 2004 ha ottenuto il maggior numero di preferenze: 3.898, pari al 14,15 %. A seguire Aldo Castaldo, presidente uscente del Comitato Regionale Campania, con voti 3.895 (14,14 %), Franco Mantero, riconfermato con 3.885 (14,10%), Fabrizio Lupi, presidente uscente CR Toscana con 3.698 (13,42%), Francesco Musso, riconfermato con 3.330 (12,09%), Oreste De Faveri, presidente uscente CR Lombardia con 2.806 (10,19 %) e Giuseppe Raiola, presidente uscente CR Liguria, ultimo degli eletti con 2.450 (8,89 %). Rimangono esclusi Roberto Pentrella, ex Segretario generale (1.313 voti per il 4,77 %), Ezio Torta (906 – 3,29 %), Paolo Pasqualoni, presidente uscente CR Lazio (621 – 2,25%), Liliana Leone (291 – 1,06 %), Fedele Massimo Anglani (244 – 0,89 %) e Rosario Pitton, ex vice presidente (203 – 0,74 %).

In rappresentanza dei tecnici Marta Pagnini, capitana della squadra di ritmica a Rio De Janeiro 2016, bronzo d’Insieme a Londra 2012, la spunta con 64 voti e l’84,21 % su Luciano Santuccio, fermo a quota 12 con il 15,79 % dei 76 voti validi (zero schede bianche). Marta Pagnini, commentatrice tecnica nelle telecronache televisive dei piccoli attrezzi su La7 e Discovery, succede alla prof.ssa Marina Piazza, sua DTN quando era ancora ginnasta.

Entrano, infine, a far parte del nuovo CDF in rappresentanza degli atleti, l’aviere dell’Aeronautica Militare, avvocato Paolo Principi, riconfermati per il terzo mandato con 54 voti e il 96,43 %, e la ex campionessa del Mondo nella coppia mista di Aerobica Michela Castoldi, con 53 preferenze pari al 94,64 % dei 56 voti validamente espressi (3 le schede bianche).

Il Consiglio Direttivo Federale si è riunito, subito dopo la conclusione dei lavori, come previsto dall'ordine del giorno assembleare, con la nomina a Segretario Generale del Facente Funzioni dott. Giandomenico Drago, Responsabile U.O. Area Funzionamento, Affari Generali e Compliance, che succede al 24° SG federale Roberto Pentrella. La scelta dei due vicepresidenti è stata procrastinata alla prossima seduta consiliare. Il nuovo quadriennio, che porterà la Ginnastica italiana fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, è ufficialmente iniziato.

SEGRETARI GENERALI

1. 1887 Giuseppe Bertocchi

2. 1887-91 Fortunato Ballerini

1894-98 Fortunato Ballerini

3. 1899 Pietro Valle (facente funzioni)

4. 1900-06 Fortunato Ballerini

5. 1907-09 Sante Angelin

6. 1909-10 C. M. Ferreri

1910-14 Fortunato Ballerini

7. 1915-19 Giovanni Racchi

8. 1919-20 Giovanni Regard

9. 1921-23 Enrico Corzetto

10. 1923 Achille Cortese (segr. Presidenza)

1924-29 Achille Cortese

11. 1929-30 Cesare Tifi

12. 1931-32 Mario Corrias

13. 1933-37 Roberto Ferrari (deceduto in carica)

14. 1942 Raul Rabbaglietti (Reggente)

15. 1942 Gino Ulivi (Reggente)

1943 Gino Ulivi (Commissario)

1944-45 Raul Rabaglietti (Reggente CONI)

16. 1946-48 Vittorio Bardelli

17. 1949-53 Calogero Longo

18. 1953-70 Angelo Riva

19. 1970-84 Angelo Andrea Milli

20. 1984-85 Massimo F. Ceccotti

21. 1985-97 Luigi Cimnaghi

22. 1997-04 Piero Quargnali

23. 2004-2011 Michele Maffei

24. 2011-2024 Roberto Pentrella

25. 2025 Giandomenico Drago

Buon lavoro a tutti gli eletti!