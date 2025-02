Fiumicino - La Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali dà il benvenuto ai nuovi eletti 28 Febbraio 2025

In serata, all’Hilton Rome Airport, dove domani si celebrerà la 98ª Assemblea Nazionale Ordinaria della FGI, si è svolta la Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali. Nella sala Teodosio i confermati Giuseppe Buono (Basilicata), Veronica Zotti (Bolzano), Corrado Maria Dones (Emilia Romagna), Roberto D'este (Friuli Venezia Giulia), Maria Antonietta Policella (Molise), Lorenzo Cellamare (Puglia), Stefania Soro (Sardegna), Vincenza Limoli (Sicilia), Roberto Settimi (Umbria), hanno conosciuto i colleghi neoeletti Paolo Orlando (Lazio), Nicolò Maffeis (Lombardia), Vincenzo Porcelli (Campania), Sandra Fei (Toscana), Maila Morosin (Marche), Antonio Cristiano (Calabria), Mario Montanarini (Veneto), Maurizio Cipriani (Liguria) e Barbara Giansante (Abruzzo), con l’avvocato Alessandro Avagliano, Commissario straordinario di Piemonte e Valle D’Aosta. Assente giustificata Micaela Baroni, delegato della Provincia autonoma di Trento. Alle new entry, il Presidente Gherardo Tecchi ha regalato un portachiavi di benvenuto, targato Mikelart, mentre all’intera assise è stato fatto dono di un distintivo con il logo FGI. Presenti anche i consiglieri federali, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il facente funzione di Segretario Generale. Come nel CDF di questa mattina, il Cav. Tecchi ha voluto al suo fianco il candidato unico alla sua successione, Andrea Facci.