Chieti – Albachiara Lucca trionfa in Serie A2. Sul podio anche Falciai Arezzo e Ginnastica Valmontone 22 Febbraio 2025

Ci eravamo lasciati lo scorso anno con la Final Six di Torino e ci ritroviamo a Chieti, dove si è aperto il sipario - per il secondo anno di seguito - sul Campionato di Serie A e B 2025 di Ginnastica Ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, partner della Federazione Ginnastica d'Italia e title sponsor dell'evento. I primi club a scendere in pedana durante la giornata inaugurale di regular season, organizzata dall’Armonia d’Abruzzo della presidente Anna Mazziotti - coadiuvata da uno staff instancabile di volontari e collaboratori gestiti da Germana Germani - sono stati quelli della Serie A2. La sfida si è accesa fin da subito nel PalaTricalle: l’Albachiara Lucca si è imposta sulle altre squadre in gara con il totale di 105.084 punti, grazie all’exploit alle clavette dell’uzbeka Takhmina Ikromova (29.033) e i punteggi a cerchio, palla e nastro di Mariagrazia Giusti (26.217), Alessia Rigato (24.867) ed Elisa Berchiolli (24.967). “Siamo contentissime perché gareggiare alla fine in ordine di salita in pedana è complicato a livello emotivo – ha dichiarato l’allenatrice Elisa Quilici – Gestire la tensione non è facile. Ovviamente è una gara dove tutti ci tengono a fare bene e giocarsi tutto. Abbiamo cercato di essere più serene possibili e di vivere le emozioni appieno come solo la serie A italiana sa dare. Siamo soddisfatte perché loro sono soddisfatte”.

Sul secondo e terzo gradino del podio abruzzese salgono due neo promosse in cadetteria: la Falciai Arezzo (100.550) e la Ginnastica Valmontone (99.284 punti) brave a lasciarsi alle spalle le altre società in gara: Moderna Legnano (98.900), Iris Giovinazzo (97.416), Virtus Gallarate (97.400), Kinesis (95.634), Estense Putinati Ferrara (95.384), Aurora Fano (93.884), Gymnica ’96 Forlì (93.616), Gymnasium Catania (93.366) e Pontevecchio Bologna (90.284).

Alle premiazioni, presentate da Fabio Gaggioli, hanno partecipato il vice presidente della Federginnastica Rosario Pitton – in rappresentanza del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi – il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’Assessore allo Sport del Comune, Manuel Pantalone.

Il programma di giornata continua con la Serie A1. La gara per club delle big della Ginnastica Ritmica andrà in scena dalle 18.30 e sarà trasmessa in diretta su SportFace Tv con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Elena Varallo.

La seconda tappa del campionato dei piccoli attrezzi farà scalo a Forlì (15-16 marzo), la terza a Osimo (12-13 aprile), mentre il torneo si concluderà con la Final Six (17-18 maggio) a Torino.