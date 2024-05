Montpellier – La Nazionale azzurra di Parkour vola alla prima World Cup dell’anno 09 Maggio 2024

Si apre la stagione agonistica internazionale 2024 di Parkour, la prima World Cup dell’anno ormai è alle porte. Infatti, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, la Nazionale azzurra sarà impegnata a Montpellier, in Francia, nell’esordio di coppa del mondo. Si tratta della prima di due tappe, nel calendario FIG di quest’anno, per la più giovane disciplina della Federginnastica. Il secondo appuntamento è in programma a Coimbra, in Portogallo, dal 13 al 15 settembre.

Per il debutto francese, il Direttore Tecnico della sezione Roberto Carminucci ha convocato quattro traceur: Andrea Consolini e Giulio De Carolis della Brixia Brescia, Luca Demarchi e Lautaro Chialvo Bantle della Dinamic Gym. Consolini – vicecampione nello speed al Mondiale di Tokyo 2022 e ai World Games di Birmingham nello stesso anno – e Demarchi – medaglia d’oro nello speed proprio un anno fa nella coppa del mondo a Montpellier – sono stati invitati a partecipare alla World Cup direttamente dalla federazione internazionale.

Al fianco dei ginnasti, oltre al DTN anche capo delegazione, ci sarà il tecnico dello staff nazionale Marco Bisciaio, l’ufficiale di gara Francesco Venturelli e il fisioterapista Alessandro Calcinaro. Il gruppo italiano è partito ieri alla volta della Francia, dove la competizione prenderà il via venerdì 10 maggio con le qualifiche maschili del freestyle. Sabato 11 maggio, invece, si svolgeranno le qualificazioni speed maschili nel primo pomeriggio, mentre a seguire andranno in scena le finali di freestyle. La coppa del mondo si chiuderà domenica 12 maggio con la semifinale e la successiva finale dello speed.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE

PROGRAMMA DI GARA