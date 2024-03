FGI e Mikelart nuovamente insieme per una Ginnastica sempre più brillante 25 Marzo 2024

La Federazione Ginnastica d’Italia rinnova, per il decimo anno consecutivo, la partnership con il marchio Mikelart di Michele Sessa. I “Gioielli della Ginnastica” - sedici gioielli, otto dedicati alla ginnastica Artistica e otto dedicati alla ginnastica Ritmica - è il progetto portato avanti dal giovane imprenditore, designer e orafo, Michele Sessa, dopo il grande successo avuto con quelli ispirati al balletto classico.

Fondamentale, in questi anni, il lavoro di sinergia e condivisione portato avanti con i dirigenti, gli allenatori e gli atleti della Federginnastica che ha permesso di realizzare una linea di gioielli rifinita nel dettaglio tecnico unica nel suo genere. La linea “I Gioielli della Ginnastica“ vuole infatti riconoscere l’impegno della FGI che, con i suoi atleti, porta alto il nome dell’Italia nel Mondo. Ogni singolo gioiello esprime le emozioni vissute in gara e durante gli intensi allenamenti con la passione, l’eleganza e la pulizia del gesto atletico.

Mikelart è stato anche il designer delle medaglie per il 150° di fondazione della FGI, ha realizzato un segnalibro in argento con incise le 10 regole d’oro del Safeguarding mondiale senza dimenticare la medaglia commemorativa - con il logo ufficiale e l’incisione dell’incipit dell’Ave Maria - regalata a Papa Francesco Bergoglio in occasione della visita che la FGI fece al Santo Padre durante i festeggiamenti dei 150 anni nel 2019.

Ma la sua creatività non si ferma qui. L’ultimo grande prodotto è il “Distintivo della Ginnastica”. Dopo dirigenti, allenatori e atleti, Michele Sessa si è voluto concentrare su un’altra fondamentale figura della famiglia ginnica: gli Ufficiali di Gara.

L’ufficiale di gara nella ginnastica è l’altra faccia della medaglia; una sorta di co-protagonista che con il suo giudizio compie il destino di un atleta e ne certifica il tasso tecnico. Il suo dress code durante le competizioni deve essere sempre riconoscibile e, quindi, quale elemento migliore di un distintivo per fare la differenza.

Ogni distintivo è un pezzo unico in quanto acquistabile solo fornendo nome, cognome e numero di tessera FGI che ne attestano il livello e che sarà inciso sul retro.

Per maggiori informazioni visita il sito web all’indirizzo: mikelart.com/it/33-distintivi-ufficiali-di-gara-fgi-