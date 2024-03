Atene - La #RoadToMilano inizia in Grecia con Farfalle e individualiste: domenica finali in diretta su La7 20 Marzo 2024

La #RoadToMilan taglia il nastro di partenza! In un 2024 che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi, sale l’attesa per la Coppa del Mondo milanese, in programma al Forum di Assago dal 21 al 23 giugno (da oggi in vendita i biglietti acquistabili sul sito dell’evento). Il circuito di World Cup si aprirà questo weekend con il primo appuntamento del 2024. Al Faliro Olympic Indoor Hall di Atene le ginnaste azzurre della ritmica saranno protagoniste della World Cup dal 22 al 24 marzo, con le finali di specialità di domenica trasmesse in diretta su La7 a partire dalle ore 14:00 per cinque ore di grande ginnastica sul canale generalista del gruppo Cairo e la telecronaca di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini.

Sarà il debutto stagionale per la Squadra Nazionale d’insieme composta dalle avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean. Le Farfalle guidate dalla Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani, con le tecniche Olga Tishina e Valentina Rovetta, sono pronte a tornare in pedana con i nuovissimi esercizi ai 5 cerchi e il misto con 3 nastri e 2 palle, che hanno presentato al Trofeo Città di Desio un paio di settimane fa.

Ad Atene però c’è anche tantissima voglia di rivedere in azione la vicecampionessa del mondo in carica, Sofia Raffaeli, che, come l’altra individualista azzurra Milena Baldassarri, ha già da tempo in tasca il biglietto per l’Olimpiade parigina. La poliziotta di Chiaravalle ha quattro assi nella manica, ovvero il rinnovato programma dei suoi esercizi, mostrato in anteprima nelle tre tappe di Serie A. Tra Chieti, Forlì e Ancona gli appassionati hanno avuto modo di scoprire anche le nuove routine dell’aviere dell’Aeronautica Militare, che si allena con Raffaeli alla Ginnastica Fabriano e come lei sarà accompagnata in gara dalle tecniche Claudia Mancinelli e Bilyana Dyakova.

Venerdì 22 andrà in scena la prima metà dell’All-Around individuale e a squadre, che si completerà sabato 23 quando verranno assegnate le medaglie per il concorso generale. Domenica 24 marzo, invece, si svolgeranno le finali di specialità che, come da tre anni a questa parte, impreziosiranno il palinsesto di La7. La delegazione, completata dal fisioterapista Alessio Sauchelli, è partita questa mattina da Milano Malpensa alla volta di Atene, dove domani andranno in scena le prove podio.

